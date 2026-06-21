Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres: "El Papa es una voz con autoridad moral para el mundo"

Acaba de regresar de un viaje que ha removido las conciencias de un país entero. Ha vivido de cerca la visita del Santo Padre a España y ha vuelto al Palacio Episcopal con la adrenalina propia de quien escucha al hombre de Dios en la tierra. Buscar siempre la verdad, alzar la mirada, no tratar las vidas humanas como mercancía. Axiomas que enlazan con Sócrates y San Agustín y que han convertido a León XIV en una voz con autoridad moral para el mundo. Jesús Pulido Arriero (Santa Ana de Pusa, Toledo, 1965), obispo de Coria-Cáceres desde 2021, asegura que el Sumo Pontífice es el ejemplo de un axioma que está por encima de toda ley y toda norma. Es el lugar donde cristaliza la tradición cristiana desde la ética y la moral para dar dignidad al ser humano.

-¿Por qué se hizo sacerdote?

-Madre mía, esta pregunta la plantean muchas veces y no es fácil de responder. A veces pienso que porque no podría ser otra cosa, como que si no lo hubiera sido no hubiera hecho aquello para lo que he nacido. Como esas veces que dices: «Es que si esto no lo hago, me voy a arrepentir toda la vida». Creo que el Señor, o por lo menos así lo veo yo, ha puesto en mi vida esta dirección.

-¿Alguna vez imaginó que acompañaría al Sumo Pontífice en este viaje que ha marcado nuestras conciencias?

-Tuve la suerte de acompañar al Papa Francisco en el viaje a Cuba. En aquel momento yo trabajaba en la Secretaría de Estado del Vaticano y me trasladaron al Seminario Mayor de La Habana. Era 2016 y viajaba como secretario llevando los discursos en un maletín. Fue una experiencia inolvidable. Esta ha sido diferente, porque no es lo mismo ir de secretario en el séquito que ir con los obispos, comentando, disfrutando. Ha sido una convivencia con los obispos extraordinaria.

-Vayamos a las frases del Papa en su visita a España. «Buscad siempre la verdad. Dios es verdad. Si te lleva lejos de Dios, no es verdad. No lo olvidéis».

-El Papa ha dicho a los jóvenes que busquen a Dios en el silencio interior. Es una frase muy agustiniana. San Agustín fue un buscador de la verdad toda su vida, estuvo con los maniqueos, buscaba por diferentes sitios; y cuando llegó a convertirse, dijo esta frase: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba fuera y estaba dentro». Es una invitación a buscar la verdad en el interior, a no dejarse llevar por las impresiones, sino a procesarlo interiormente y buscar esa verdad en el interior de cada uno. Es también un poco socrático, como una mayéutica: no dejarse llevar por las apariencias.

La ética y la moral

-«La vida humana no debe ser tratada como mercancía».

-Esto es curioso porque es un axioma que está por encima de toda ley y de toda norma. Es algo ético, algo moral. Aquí cristaliza la tradición cristiana, en unas afirmaciones que están por encima de votos o de preferencias. Es una conclusión de la conciencia cristiana. Igual que la conciencia cristiana llegó a abolir la esclavitud, la trata de personas, la explotación de nuestros trabajadores o de los niños, llega un momento también en que esta conciencia cristiana cristalizará en la abolición de las diferencias raciales, de los de fuera, de los de dentro. Es, reitero, un axioma que está por encima de de toda otra precisión.

Fotogalería | Entrevista con el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido / Pablo Parra

-«Acoger, asistir e integrar». ¿Cree que es posible frente a la polarización?

-Esta es una conclusión a la que ha llegado la Iglesia. Digamos que en su acogida de migrantes como hermanos, ha llegado a la conclusión de que no basta con asistir con necesidades materiales de comida, de alojamiento. No basta con eso, sino que tienes que ir más allá: a la integración. La Iglesia en España ha publicado una exhortación apostólica muy bonita que se llama ‘Comunidades acogedoras y misioneras’. Creo que esto es otra cristalización de la conciencia cristiana.

-«Una Iglesia reconciliada puede hablar con mayor libertad».

-Esto lo ha demostrado el Papa. Hay unidad, hay reconciliación, hay una voz que habla por toda la Iglesia y que tiene una autoridad moral para el mundo. Y esto lo ha demostrado no solamente este Papa, también el Papa Francisco, el Papa Pablo VI, Juan Pablo II... en foros internacionales a los estados, a las naciones, y se han dirigido en sus documentos a todas las personas de buena voluntad. Es una Iglesia unida que es un fermento y un germen de unidad para toda la humanidad.

-«Cuando encuentren dificultades, alzad la mirada y pidan al Espíritu Santo la gracia de vivir unidos en la fe, la esperanza y la caridad».

-Ese es el lema de la venida del Papa: «Alzad la mirada», una frase que pronunció a los jóvenes en el Jubileo de la juventud. «Levantad los ojos, alzadlos», les dijo: «No os quedéis en las dificultades. Hay estrellas en el cielo que marcan el horizonte». Y él señala tres: la fe, la esperanza y el amor. La fe no es solamente tener confianza, es creer lo que no se ve. La esperanza no es solamente ser optimista, es esperar, contra toda esperanza, que el prójimo nos puede echar una mano, que Dios nos puede echar una mano. Y el amor no es solamente un amor sensible, sino amar sin esperar nada a cambio. Esas son las estrellas que nos guían y que nos hacen levantar la mirada de las dificultades de cada día.

-«Sed humanos, hombres y mujeres de carne y hueso».

-Esto es lo que define al Papa. Ha publicado hace días una encíclica, su primera encíclica, ‘Magnífica Humanitas’, se llama. Antes nos preguntábamos qué diferenciaba a los seres humanos de los animales; hoy la pregunta es en qué se diferencia el ser humano de las máquinas. El Papa da la dignidad sagrada al ser humano. Somos criaturas de Dios por nuestra libertad, conciencia y capacidad de amar. De hecho, en la encíclica termina exhortándonos a crear una civilización del amor, no basada en la inteligencia mayor o menor, sino en unas relaciones humanas entre nosotros.

-¿Por qué nos hemos creído que la verdad está en las redes sociales?

-Todos venimos a este mundo con algunas preguntas fundamentales: por qué estoy aquí, qué sentido tiene mi vida, existe Dios o no existe. Son preguntas tan grandes que a veces nos contentamos con respuestas pequeñas. En las redes sociales uno encuentra lo que le satisface, pero siempre de modo muy parcial.

-Defina Cáceres.

-Unamuno cuando hablaba de Extremadura venía a decir que esta tierra se ama aunque no hayas nacido en ella. Y pienso que a esta tierra se la ama con toda el alma. Para mí, Cáceres es amable, es una ciudad humana, habitable, una ciudad en la que uno se encuentra como en casa, una ciudad que se hace querer.