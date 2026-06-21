Un pueblo de Cáceres con 167 habitantes guarda uno de los secretos mejor conservados de la Vía de la Plata

En mi caso siempre estoy buscando la escapada perfecta, y cuando visito un pueblo pienso que esa ha sido "la escapada", pero queridos viajeros eso no es así… hoy os llevo hasta Casas de Don Antonio, una preciosa villa situada al sur de la provincia de Cáceres. Este pequeño y encantador pueblo de apenas 167 habitantes es mucho más que un bonito rincón en el mapa. Situado estratégicamente de forma casi equidistante entre Cáceres y Mérida, se asienta de lleno sobre la antigua calzada de la Vía de la Plata. Es un destino fascinante y una parada indispensable para peregrinos, senderistas y amantes de las escapadas con sabor a historia.

De mansión romana a villa independiente

Vamos a hacer un viaje en el tiempo, la historia de Casas de Don Antonio está escrita sobre las piedras de los antiguos caminos imperiales. En la época romana, este rincón albergaba la famosa mansio Ad Sorores. Imagínatelo: una concurrida estación de descanso en la milla 26 de la Vía de la Plata donde los legionarios y viajeros de la época imperial pernoctaban, herraban sus caballos y se abastecían de alimentos. Fue una mansio muy concurrida y de obligada parada en aquella época.

Con la llegada de la Edad Media, tras la reconquista cristiana, hacia el año 1290, la repoblación de estas tierras fue encomendada a la Orden de Santiago. Fue entonces cuando el asentamiento comenzó a crecer alrededor de las dehesas de un caballero santiaguista llamado Antonio, lo que dio origen al nombre actual del pueblo. Durante casi cinco siglos la localidad dependió de Montánchez, hasta que el 24 de septiembre de 1769, el rey Carlos III le otorgó el título oficial de "Villa", convirtiéndola en un municipio independiente.

Un patrimonio monumental único

A pesar de su carácter humilde, pasear por el casco urbano y los alrededores de Casas de Don Antonio es como recorrer un museo al aire libre. Aquí tienes los monumentos imprescindibles para tu visita:

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, levantada en el siglo XV, destaca por sus bóvedas de crucería de granito y por la reforma barroca que experimentó en el siglo XVII. Muy cerca se encuentra la Ermita de la Virgen del Pilar, templo dedicado a la patrona de la localidad, cuya hermosa linterna sobre la cúpula ilumina el altar de forma muy especial y que fue restaurado a mediados del siglo XX.

Otro de los grandes símbolos del pueblo es el Rollo o Picota, conocido popularmente como "la cruz de la horca". Se trata de un impresionante monumento de justicia civil del siglo XVI que llama la atención por su fuste de 16 estrías, su capitel decorado con cuatro rostros burlescos y los antiguos ganchos de hierro que aún conserva.

Entre los elementos más curiosos del patrimonio local destaca el llamado enigma de los dos puentes. Un hermoso puente medieval del siglo XIII, formado por cuatro arcos de medio punto, cruza el río Ayuela, mientras que el auténtico puente romano permanece hoy en ruinas a unos cien metros hacia el este.

También merece una visita la Ermita-Termas de Santiago de Bencáliz, un conjunto arqueológico formado por las ruinas de un templo del siglo XV construido sobre unas termas romanas del siglo I d. C., rodeado además por tumbas excavadas en la roca. A ello se suman los miliarios de la Vía de la Plata, antiguos hitos romanos repartidos por todo el término municipal. Entre ellos sobresale el conocido como "miliario correo", situado junto a la carretera N-630 y utilizado durante generaciones por los pastores como un singular buzón rural.

Naturaleza e historia a pie de campo

Para los amantes del aire libre, Casas de Don Antonio es un auténtico paraíso de turismo activo. Su gran joya natural es el Embalse de Ayuela, ideal para el senderismo y la marcha nórdica. Existe una fantástica ruta circular de 8,5 kilómetros que rodea el embalse ofreciendo vistas espectaculares del paisaje en unas dos horas de caminata fácil para todos los públicos.

Otras opciones fantásticas son la Ruta del Puente de Santiago de Bencáliz, cruzando los tradicionales pasos de piedra, o la Ruta del Dolmen de Carmonita de 10,4 kilómetros. Para pernoctar, el pueblo ofrece alojamientos excelentes como Casa Ledo, un apartamento rural muy cómodo e ideal para los peregrinos de la Vía de la Plata.

Un festín para el paladar

Como en casi todos los pueblos de nuestra hermosa tierra, la cocina local destaca por sus raíces pastoriles y productos de la huerta del río Ayuela. El plato estrella son las migas extremeñas, elaboradas con pan, panceta, chorizo y Pimentón de la Vera. En invierno triunfan las sopas tradicionales de ajo y tomate, y en verano el gazpacho clásico.

En las fiestas, el rey indiscutible es el frite o caldereta de cordero, guiso cocinado en caldero de hierro que protagoniza la Romería de Santiago y el Sábado de Gloria. Completa el festín con su repostería tradicional: las crujientes flores extremeñas bañadas en miel de Montánchez, los bollos de Santiago y las rosquillas aromatizadas con anís.

Fiestas tradicionales que se llevan en el corazón

La villa mantiene vivas tradiciones entrañables. Destaca El Rachón de Nochebuena cada 24 de diciembre. Los jóvenes apilan una enorme pira de leña de encina en la plaza y, tras cenar, todos los vecinos se reúnen alrededor de la hoguera para cantar villancicos con zambombas hasta el amanecer. Es una fiesta muy entrañable que vale la pena disfrutar.

Otras fechas imprescindibles son la Romería de Santiago el 1 de mayo, con procesión ecuestre hasta la finca de Bencáliz; las Fiestas del Pilar el 12 de octubre, con la subasta pública del "Ramo"; y la Semana Cultural de agosto, una de las más longevas de la comarca, financiada voluntariamente por los vecinos para acoger a las familias de los emigrantes de la villa.

Como suelo decir a quienes me preguntan, nuestros pueblos de Extremadura son para disfrutarlos lentamente y en el momento presente, con los cinco sentidos, y Casas de Don Antonio es el ejemplo perfecto, un destino ideal para quienes huyen de las aglomeraciones y buscan un turismo rural auténtico, donde la historia te sale al encuentro cuando paseas por sus calles, así que ¡prepara tus zapatillas de senderismo, abre bien el apetito y ven a dejarte cautivar por la magia de este rincón extremeño!