Una reflexión sobre el sistema del arte: así es 'Ósmosis', la nueva exposición que acoge El Brocense

La Sala de Arte El Brocense de la Diputación de Cáceres abre sus puertas a la exposición 'Ósmosis', de la artista granadina Belén Mazuecos, una propuesta que invita a reflexionar sobre las dinámicas de influencia, intercambio y transformación que atraviesan el ecosistema del arte contemporáneo.

La muestra fue inaugurada con la presencia de la diputada provincial Antonia Molina, quien destacó el valor de una exposición que pone el foco en las relaciones invisibles que se producen dentro del propio sistema artístico y en cómo estas condicionan la creación y la trayectoria de los artistas.

El arte como proceso de influencia mutua

El título de la exposición alude precisamente a esa idea de permeabilidad entre creadores, obras y contextos. 'Ósmosis' se construye como una metáfora sobre los procesos de influencia mutua que se producen en el mundo del arte, donde las referencias, estrategias y lenguajes se transmiten y transforman constantemente.

Antonia Molina, en la inauguración. / Diputación de Cáceres

En palabras de la propia artista, "durante la consolidación de su carrera, el artista experimenta procesos de ósmosis al nutrirse de otros referentes del campo artístico y replicar sus tácticas, apropiándose de fórmulas de éxito para construir su propio recorrido".

Una investigación sobre el sistema artístico

La exposición forma parte del proyecto de investigación artística 'Apuntes para una etnografía del mundo del arte', una línea de trabajo que Belén Mazuecos desarrolla desde hace más de una década y que analiza de forma crítica las estructuras que articulan el sector artístico contemporáneo.

Una obra de la exposición. / Diputación de Cáceres

En la sala se presentan dibujos y pinturas en blanco y negro protagonizados por personajes disfrazados y artistas anónimos, en un universo visual que dialoga con referencias a figuras clave de la historia del arte contemporáneo.

Entre los elementos más reconocibles de la muestra destacan los osos panda que transportan cajas de embalaje de obras de arte, una imagen recurrente en el imaginario de la artista que funciona como metáfora de la vulnerabilidad del creador y de las dinámicas de presión, circulación y mercado que atraviesan el sistema artístico actual.

Trayectoria y reconocimiento internacional

Nacida en Granada en 1978, Belén Mazuecos es doctora en Bellas Artes con Mención Europea por la Universidad de Granada, licenciada en Bellas Artes y en Antropología Social y Cultural, y actualmente catedrática de Pintura en la misma universidad. Su trabajo combina investigación, docencia y creación artística, con una línea centrada en el análisis crítico del mundo del arte contemporáneo.

Belén Mazuecos, en la inauguración de la exposición. / Diputación de Cáceres

A lo largo de su trayectoria ha presentado exposiciones individuales en espacios como La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea o el Instituto de América-Centro Damián Bayón, ambos en Granada. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, entre ellas la del Instituto Andaluz de la Mujer y la colección artística de la Diputación de Cáceres.

Asimismo, ha sido reconocida con premios como el Primer Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense 2025 o el Arte Laguna Prize de Venecia, consolidando una carrera con proyección nacional e internacional.

'Ósmosis' podrá visitarse con entrada libre hasta el 12 de septiembre en la Sala de Arte El Brocense, situada en la calle San Antón de Cáceres, dentro de la programación cultural de la Diputación Provincial.