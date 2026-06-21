"Seguimos con el susto en el cuerpo": la familia afectada relata cómo vivió el incendio de este sábado en Cáceres

La calle Santa Luisa de Marillac, en la barriada del Rodeo, destaca por ser una vía bastante tranquila, al menos fuera del horario escolar, ya que alberga dos centros educativos, el colegio Sagrado Corazón y el IES Norba Caesarina. Por eso, cuando ocurre un suceso fuera de lo habitual, sorprende a todos los vecinos.

Los primeros sorprendidos fueron los residentes del primer piso del número 6, que este sábado sufrieron un incendio en la cocina de su vivienda. Tres personas adultas, una niña y un perro quedaron atrapados en el interior del inmueble y tuvieron que refugiarse en el balcón hasta la llegada de los bomberos.

La familia se encuentra perfectamente, aunque pasó la noche fuera de casa. "Seguimos con el susto en el cuerpo", confiesa uno de los inquilinos a este diario. Sin embargo, asegura que durante los momentos más complicados se mantuvieron "tranquilos", ya que consideraban que tenían la situación "bajo control" y contaban además con el apoyo de los vecinos, que "nos alentaban".

Galería | La normalidad vuelve a la calle Santa Luisa de Marillac / Carlos Gil

Según relata uno de los afectados, el origen del fuego podría estar relacionado con la preparación de unas patatas fritas. "No sé si dejamos algún fuego encendido y con el aceite acabó prendiendo", explica. "Fuimos a cenar al salón y luego nos dimos cuenta de que había humo en el pasillo. Nos fuimos al balcón y una persona que pasaba por la calle llamó a los bomberos".

El vecino, padre de un joven de 17 años y de una niña de 2, destaca también la rapidez de la intervención. "Los bomberos fueron bastante rápidos", afirma. Una vez sofocadas las llamas y pasada la noche fuera de casa, la familia trata ahora de recuperar la normalidad. "Los daños han afectado únicamente a la cocina", señala. "Ahora nos centraremos en limpiar y tirar todo lo que haya quedado afectado por el humo".

Falsa alarma posterior

La sorpresa, sin embargo, seguía presente este domingo, cuando una nueva dotación de bomberos y agentes de la Policía Local regresaron a la calle. "Ha sido una falsa alarma", explicó una agente a este diario. Un vecino había alertado de nuevo por el olor a humo, temiendo que el incendio pudiera haberse reavivado.

Finalmente, todo quedó en un susto y se comprobó que la situación estaba completamente controlada, pudiendo regresar la familia afectada ya este domingo.

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Hasta entonces, muchos residentes desconocían el motivo de la nueva presencia de los servicios de emergencia.

Así lo vivieron los vecinos

José Antonio, vecino del bajo del edificio, relata que ni siquiera le permitieron salir de casa durante la intervención. "Lo vi por la ventana. Había mucha gente revuelta. Yo miraba hacia arriba y no veía nada, y cuando quise salir, en el vestíbulo me dijeron que no podía", cuenta. Además, recuerda que "estaba todo el suelo lleno de agua. Llegaba hasta el ascensor".

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Más detalles aporta Luis, que se encontraba junto a su madre en el segundo piso, justo encima de la vivienda afectada. "Empecé a ver humo en el patio de luces y desde arriba sí que vi que salían llamas de la cocina", explica.

"Estos pisos son muy profundos y tienen un pasillo muy largo. Se ve que se refugiaron en el balcón y cuando llegaron los bomberos les dijeron que se quedaran allí", añade.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Un incendio que alteró durante unas horas la tranquilidad habitual de la calle Santa Luisa de Marillac, pero que se saldó sin daños personales y con una rápida actuación de los servicios de emergencia.