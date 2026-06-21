Tres bazas para una Cruz que va más allá de la política en Cáceres

La Cruz de los Caídos ha vuelto a ocupar el centro de la plaza pública, pero esta vez no solo como monumento, sino como expediente, como recurso y como pulso institucional. Hasta ahora, el debate había avanzado sobre todo a golpe de declaraciones gruesas, con mucho ruido político y escaso margen para los matices. El documento presentado por el Ayuntamiento de Cáceres cambia el terreno de juego. Ya no se trata únicamente de decir «la cruz no se toca» o «la cruz debe retirarse». Ahora hay tres bazas sobre la mesa y conviene mirarlas una por una.

La primera es la del procedimiento. El ayuntamiento sostiene que el Gobierno no ha seguido todos los pasos exigidos, que no se han pedido informes preceptivos, que la Junta de Extremadura no ha sido escuchada como debía y que las alegaciones municipales han quedado sin respuesta real. En una cuestión tan sensible, las formas no son un adorno.

La segunda baza es la del significado. Cáceres vive en 2026, con toda la complejidad que eso implica. El ayuntamiento defiende que la inscripción acordada en democracia, «La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la Patria», despojó al monumento de su lectura original y lo convirtió en otra cosa. Ahí está el núcleo más delicado del debate: si los símbolos quedan congelados para siempre en el momento en que nacen o si el tiempo, las decisiones democráticas y el uso cotidiano de la ciudad pueden modificar su sentido.

La tercera baza es la protección. La cruz está incorporada al Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal con protección integral. Ese dato no resuelve por sí solo la controversia, pero obliga a tratar el monumento no como una pieza cualquiera que pueda retirarse de un día para otro, sino como un elemento urbano con encaje en la fisonomía de Cáceres. La propia ficha permite su traslado, sí, pero otra cosa es por qué motivo y con qué garantías.

Por eso el recurso tiene interés más allá de la bronca. Porque obliga a separar tres planos que demasiadas veces se mezclan: la memoria democrática, el procedimiento administrativo y la relación sentimental de una ciudad con sus lugares de referencia. La plaza de América no es una página en blanco. Para muchos cacereños, la cruz es un punto de encuentro, una parada, una indicación cotidiana, un lugar que se nombra sin carga ideológica consciente. Para otros, su origen sigue pesando demasiado como para mirar hacia otro lado. Las dos cosas pueden existir a la vez.

La decisión final ya no dependerá solo de la voluntad del alcalde ni de la resolución del Gobierno. Dependerá de si esas tres bazas tienen recorrido jurídico: si hubo defectos de procedimiento, si la descontextualización de 1984 pesa lo suficiente y si la protección urbanística puede frenar o condicionar la retirada. Hasta entonces, la cruz seguirá donde está, convertida otra vez en lo que quizá nunca ha dejado de ser del todo: un símbolo discutido, incómodo para algunos, cotidiano para muchos y profundamente cacereño para casi todos.