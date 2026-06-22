Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "Vamos echando el cierre"

Cuando leáis esta columna, el curso escolar ya habrá tocado a su fin, ha llegado el momento de la recolección de los frutos, en este caso en forma de resultados. Si nos fijamos en la Pau y vemos que han aprobado el 97% de los que la hicieron, la cosa comienza bien, pero me temo que no todo el monte es orégano y que la valoración de esta variable no nos va a servir de mucho. Presiento, muy a mi pesar, que otras evaluaciones no van a ser tan exitosas, y no quiero ni pensar la realidad existencial de muchas familias en estos días. Días de los que todos tenemos nuestros recuerdos, y muchos de ellos quizá inconfesables.

Además, en nuestra santa tierra, se nos ha metido el calor, y esto parece que no hay quien lo aguante. Tened en cuenta que llevamos desde mediados de mayo, con temperaturas altas, y ahora nos dicen que va a venir una ola de calor, pero ¡cómo es posible! Lo del cambio climático es una realidad como una casa y solo nos queda estar preparados, no quiero ni pensar en lo que puede pasar en julio y agosto.

Vamos con cosas un poco mas serias. En estas fechas hay que hacer balance de lo que nos propusimos en septiembre, pero claro, hay que haber dejado claro cual es el objetivo número uno, cual el dos y siguientes, si no poco puedes evaluar.

El mundo ha seguido dando vueltas, como está mandado, pero me da la impresión que hemos vuelto a suspender la asignatura clave, que es la de superar todo tipo de violencia entre los humanos; todos los días están marcados en rojo de vergüenza por esta penosa realidad. ¿Y qué me decís del curso político nacional? Los columnistas de los medios de comunicación no han tenido tiempo de aburrirse, pero los demás, hemos tenido mucho trabajo controlando nuestro nivel de cabreo, por las cosas de las que nos enterábamos un día sí y otro también, y además dicen que todavía quedan. ¡Ay Dios!

La Iglesia de España está ahora despertado de la visita de León XIV, pero debe espabilar pronto, porque los fuegos artificiales, que son espectaculares, son también efímeros, hay que poner en practica lo que se ha vivido y sentido, y para eso hace falta mucha decisión, mucha unión, mucho coraje y mucha fe.

En la próxima columna abordaremos el curso diocesano, que también tiene su aquel, pero hay que esperar siete días.

¡A los futboleros pedirles un poco de mesura! Y a los demás mucha agua, y mucho aire condicionado (con cuidado), ¡si podéis!