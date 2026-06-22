Atropellado un hombre de 57 años en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a la altura del restaurante La Marina

Un hombre de 57 años ha resultado herido este lunes tras sufrir un atropello en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a la altura del número 18, justo donde se encuentra el restaurante La Marina, según la información facilitada por el Centro 112 de Extremadura.

El aviso se ha recibido a las 8.44 horas por un accidente de tráfico urbano, sin personas atrapadas y con un herido. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del SES, con una unidad medicalizada de emergencias, y una patrulla de la Policía Local.

Traslado al hospital

El varón ha sido atendido en el lugar del suceso y posteriormente ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres. Presentaba policontusiones y su estado ha sido calificado como menos grave.

La intervención ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia en una de las vías con mayor tránsito de la ciudad a primera hora de la mañana.

Una calle peligrosa

La avenida Virgen de la Montaña de Cáceres es una vía en la que los viandantes deben extremar al máximo las precauciones a la hora de cruzar una calle. Los pasos de peatones se tapan, en ocasiones, con los coches que están estacionados al lado derecho de la vía. Sin embargo, no es habitual que se produzcan accidentes en esta zona de la ciudad.

En la reforma de la calle que promueve el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, se va a intentar crear pasos de peatones diáfanos para que no haya este tipo de problemas, además de dar un mayor protagonismo a los viandantes.

Jorge Valiente

El último suceso llamativo que se ha producido en esta calle fue el del coche que chocó contra el bulevar cuando intentó esquivar a otro vehículo que iba delante y que había tenido que frenar bruscamente al llegar al paso de peatones previo a la entrada en la glorieta de Colón. Se produjo en noviembre del año pasado y no hubo daños personales.