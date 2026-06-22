Barranquismo, rafting y kayak para personas ciegas: la apuesta inclusiva en el Valle del Jerte

Descender un barranco, navegar en kayak o afrontar los rápidos de un río (donde el cauce tiene una pendiente pronunciada) en una balsa de rafting son experiencias asociadas habitualmente a la aventura, la naturaleza y la superación personal. Pero también pueden convertirse en una poderosa herramienta para fomentar la inclusión, la empatía y la convivencia entre jóvenes y todas las personas con y sin discapacidad.

Esa es la premisa sobre la que se sustenta el proyecto El Valle del Jerte como Aula Inclusiva en la Naturaleza: Turismo Inteligente y Activo para la Educación de Todos, una iniciativa impulsada por la Universidad de Extremadura (UEx) que ha permitido acercar actividades de turismo activo adaptado a personas con discapacidad visual mientras estudia los efectos de estas experiencias en el ámbito educativo y social, con la participación de alumnos del IES Valle del Jerte de Plasencia.

Jóvenes participantes en el aula de inclusión, en el Valle del Jerte. / EP

El investigador principal del proyecto, Jorge Rojo Ramos, explica que la iniciativa nace como una evolución de las líneas de trabajo que su grupo desarrolla desde hace años en materia de inclusión educativa.

"Pensamos que el medio natural podía convertirse en un auténtico aula de inclusión", señala. "Queríamos comprobar qué beneficios podía tener trasladar este tipo de experiencias a escolares y cómo influían en sus actitudes hacia la discapacidad".

Para ello, el equipo diseñó una intervención basada en tres actividades de aventura adaptadas: barranquismo, rafting y kayak. La experiencia ya se ha desarrollado y actualmente los investigadores se encuentran inmersos en la fase de análisis y evaluación de resultados.

Los primeros datos son especialmente prometedores.

"Los resultados preliminares son muy favorables en todas las dimensiones estudiadas", afirma Rojo.

Entre los aspectos analizados figuran la actitud hacia la discapacidad, la cohesión grupal y la percepción de la inclusión educativa, tres indicadores que permiten medir el impacto real de este tipo de experiencias entre adolescentes.

Turismo activo e inclusivo en el Valle del Jerte. / CEDIDA

La naturaleza como espacio de convivencia

Más allá de los datos, el proyecto ha permitido comprobar cómo la naturaleza puede convertirse en un entorno privilegiado para romper prejuicios y generar relaciones de confianza entre personas con distintas capacidades.

Las actividades desarrolladas en el Valle del Jerte han requerido una importante labor de adaptación, acompañamiento y planificación para garantizar tanto la participación como la seguridad de los participantes con discapacidad visual.

Según explica el investigador, el objetivo no era únicamente facilitar la práctica deportiva, sino generar experiencias compartidas que ayudaran a transformar la forma en la que los jóvenes perciben la discapacidad.

"A través de actividades físicas en la naturaleza se puede mejorar la actitud hacia la discapacidad y trabajar valores como la empatía, la convivencia y la inclusión", destaca.

Un turismo activo todavía poco accesible

La investigación también ha servido para detectar barreras que siguen limitando la participación de personas con discapacidad en actividades de turismo activo.

Rojo conoce de primera mano esta realidad. Antes de dedicarse a la investigación universitaria fue gerente durante una década de una empresa especializada en este sector.

"El perfil de usuarios con discapacidad sigue siendo muy bajo. Muchas veces existen barreras previas que hacen que estas personas ni siquiera se planteen participar", explica.

Entre esas dificultades figuran la falta de información accesible, las dudas sobre las posibilidades reales de adaptación de las actividades o la percepción de que determinadas experiencias de aventura resultan inaccesibles.

Turismo activo e inclusivo en el Valle del Jerte. / EL PERIÓDICO

Precisamente por ello, una de las próximas fases del proyecto buscará trasladar todo el conocimiento adquirido a propuestas concretas que permitan mejorar la accesibilidad del turismo activo.

"Ahora queremos proponer herramientas que hagan más accesibles este tipo de actividades para las personas con discapacidad visual", señala.

Una oportunidad para Extremadura

Los investigadores consideran que el trabajo desarrollado puede tener una aplicación directa en una comunidad como Extremadura, donde el turismo de naturaleza y aventura se encuentra en pleno crecimiento.

El proyecto ha contado con el respaldo del Grupo de Acción Local del Valle del Jerte, que mostró su apoyo desde las primeras fases de desarrollo, y también ha despertado el interés de la ONCE, que trasladó la experiencia al ámbito nacional y facilitó la realización de reportajes en medios.

Para Rojo, el reto ahora consiste en aprovechar el potencial de la región para avanzar hacia un modelo más inclusivo.

"Extremadura es un destino de turismo activo reconocido y en auge. Las actividades son muchísimas y algunas de las más demandadas, como el barranquismo o el rafting, no requerirían inversiones muy grandes para mejorar su accesibilidad", afirma.

El investigador subraya que las administraciones pueden desempeñar un papel importante impulsando equipamientos y recursos adaptados que permitan ampliar la participación de personas con discapacidad en este tipo de experiencias.

Más allá del deporte

Mientras continúan los trabajos de evaluación y la publicación de los resultados científicos, el equipo investigador ya mira al futuro. El objetivo es consolidar una línea de trabajo que combine educación, investigación, naturaleza y turismo inclusivo.

Porque, como ha demostrado la experiencia desarrollada en el Valle del Jerte, una actividad de aventura puede convertirse también en una valiosa lección de convivencia.

"La experiencia ha sido muy bonita. Ver a personas con discapacidad visual participando en un barranco, con todo lo que supone una actividad de este tipo, ha sido algo muy especial", concluye Jorge Rojo.