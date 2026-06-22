De la basura al abono, de la tecnología a las aulas y del diseño al comercio: Cáceres pone voz al emprendimiento joven

No todas las ideas emprendedoras nacen de una gran oficina, de una inversión elevada o de un plan de negocio pensado a años vista. Algunas empiezan en una clase, en una feria de empleo, en la necesidad que detecta una academia o en pequeños problemas del día a día que pueden convertirse en una oportunidad. El edificio Embarcadero de Cáceres ha acogido la entrega de premios del Concurso Ideas Emprendedoras 2026, una cita organizada en el marco del Proyecto retES por Aexlab, Emprendiciencia y Fundación Mujeres.

La jornada también ha servido para visibilizar el trabajo desarrollado por las propuestas participantes, compartir experiencias reales y generar nuevas oportunidades de colaboración. Pero, sobre todo, ha permitido tomar el pulso a una generación que mira el emprendimiento desde lo cercano. Entre los grupos premiados destacaron proyectos muy distintos aunque con un mismo punto de partida: detectar una necesidad real y buscarle una respuesta útil. Se trata de ideas todavía en fase inicial, pero revelan una forma de entender el emprendimiento muy pegada al territorio.

Basura convertida en recurso

Una de esas propuestas ha llegado desde Villafranca de los Barros. Isabel López, profesora del IES Meléndez Valdés, ha presentado junto a cinco alumnos del grado superior de Mantenimiento Electrónico (Estrella Moriano, Javier Pertegal, José Javier Torres, Rubén Sayabera y Pedro Pérez) un proyecto basado en el aprovechamiento de residuos orgánicos.

La idea plantea la creación de una cooperativa encargada de recoger los restos generados por establecimientos de la zona. A través de un proceso de compostaje, esos residuos se transformarían después en abono ecológico para su venta a particulares, agricultores e instituciones, como ayuntamientos o la Junta de Extremadura.

El grupo del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. / El Periódico

La docente resume el planteamiento con una frase sencilla: "convertir lo que es basura en un recurso útil". Detrás de esa formulación hay una propuesta que combina economía circular, empleo local y educación ambiental. El proyecto nació al detectar que existía una necesidad real y que esa necesidad podía tener una respuesta empresarial.

Más allá de la idea, López destaca la actitud del grupo durante todo el proceso. "Desde el primer momento fueron muy colaboradores y quisieron participar. Yo encantada de que tuvieran ese espíritu de trabajo tan positivo", señala. En su caso, el emprendimiento ha servido también como una forma de llevar al aula una pregunta concreta: qué se puede hacer con aquello que normalmente se tira.

Aprender tecnología

Otro de los proyectos presentados mira hacia otra necesidad cada vez más visible: la brecha digital. Daniel Moreno, Samira de la Cruz e Israel Martín, procedentes de Navalmoral de la Mata y alumnos de Formación Profesional de Informática, han presentado una propuesta centrada en la formación en nuevas tecnologías para distintos públicos.

La idea inicial surgió de una experiencia cercana. Samira trabaja en una academia de robótica y había detectado que muchas familias preguntaban por clases de apoyo para estudiantes de grado medio o superior. A eso se sumaba otra realidad: en la comarca no existe, según han comprobado, una oferta similar.

El equipo de Navalmoral de la Mata. / El Periódico

Lo que comenzó como una propuesta de clase terminó adaptándose de cara al concurso y ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto de academia con un abanico amplio de destinatarios. Por un lado, busca ayudar a personas mayores que se han quedado atrás por la brecha digital y que encuentran dificultades para realizar gestiones básicas, como pedir una cita por internet. Por otro, plantea cursos para niños, con el objetivo de que aprendan a usar la tecnología de forma responsable.

El proyecto también contempla charlas y talleres para padres, para que puedan conocer mejor qué hacen sus hijos con los dispositivos digitales. "Muchas veces se le regala un teléfono a un niño con ocho años sin ninguna restricción, y eso puede ser como darle un arma de fuego", advierte uno de los participantes, al explicar la necesidad de acompañamiento y educación digital.

La parte más innovadora, sin embargo, se centra en la Formación Profesional. El grupo ha detectado que existen academias muy especializadas para estudiantes universitarios, con apoyo adaptado a asignaturas, profesores y exámenes, pero no una oferta similar dirigida a alumnos de FP. Porque su idea, afirman, es trasladar ese modelo de apoyo personalizado al ámbito de los ciclos formativos.

Cambio de imagen comercial

La mirada al comercio tradicional de La Serena articula otro de los proyectos. La iniciativa ha sido desarrollada por tres alumnos del ciclo de Administración y Finanzas del IES Castuera, entre ellos Lucía Ramos y Laura Horrillo, con el apoyo del profesor Antonio Soto.

Su propuesta consiste en crear una empresa de merchandising con un enfoque más amplio que el habitual. "No se trata solo de bolígrafos o calendarios para los negocios", señala Soto. La intención es intervenir en la imagen de los establecimientos tradicionales y ayudarles a actualizar su presencia ante los clientes.

Alumnos y docente del IES Castuera. / El Periódico

Esa transformación podría incluir "desde la vestimenta del personal hasta los rótulos de la fachada, los colores del taller o del comercio y otros elementos visuales que ayuden a modernizar el local", explican. No se trata de borrar la identidad de esos negocios, sino de reforzarla y adaptarla a nuevos tiempos.

El proyecto surgió, según explica el docente, a partir de "una tormenta de ideas en clase". Se plantearon varias posibilidades, pero finalmente se decantaron por esta al comprobar que permitía hacer mucho con una inversión reducida. La clave estaba precisamente ahí: en demostrar que una idea emprendedora no tiene por qué empezar con grandes recursos, sino con una mirada práctica sobre el entorno.

La reciente entrega de premios ha sido, en ese sentido, algo más que un reconocimiento para todos estos jóvenes. Ha funcionado como escaparate de una generación que empieza a entender el emprendimiento no solo como la creación de una empresa, sino como una manera de mirar alrededor y preguntarse qué puede mejorar.