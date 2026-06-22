Cáceres celebra el Día Europeo de la Música con un viaje sonoro por el continente de la mano de su candidatura a Capital Cultural

La música de Bach, Mozart, Debussy, Brahms o Ennio Morricone sonó este domingo en el Ateneo de Cáceres para conmemorar el Día Europeo de la Música. Lo hizo en una propuesta impulsada por Cáceres 2031 que reunió a más de medio centenar de personas en torno a una actividad gratuita que combinó divulgación, interpretación musical y convivencia ciudadana.

La iniciativa, enmarcada dentro de las acciones vinculadas a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, convirtió durante unas horas el Ateneo en un punto de encuentro intergeneracional donde la música sirvió como hilo conductor para recorrer la historia, la geografía y la diversidad cultural del continente europeo.

Bajo el título 'Viaje mágico a través de la música', la actividad contó con dos pases que despertaron el interés del público asistente. El espectáculo fue interpretado por el cuarteto de cuerda Alla Corda y estuvo presentado por la cantante y compositora cacereña Chloé Bird, que asumió el papel de Greta Maleta, una peculiar "experta en rarología musical" encargada de guiar al público a través de distintos momentos clave de la creación musical europea.

De Bach a Max Richter

El recorrido propuesto permitió viajar desde el barroco de Johann Sebastian Bach hasta composiciones contemporáneas de Max Richter, pasando por algunos de los nombres imprescindibles de la historia de la música como Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Claude Debussy o Béla Bartók.

El programa incluyó además piezas de música tradicional irlandesa y otras obras representativas de diferentes territorios europeos, configurando una panorámica sonora que puso de relieve la riqueza y diversidad cultural del continente.

Galería | Así ha sido el concierto por el Día Europeo de la Música en Cáceres / Cáceres 2031

Durante la presentación, Chloé Bird reivindicó precisamente esa diversidad como uno de los grandes valores de la cultura europea. "Las diferencias no nos separan; celebremos lo único, celebremos lo diferente, celebremos lo raro. La música es un lugar de encuentro", destacó ante los asistentes.

Cultura para unir a la ciudadanía

La celebración del Día Europeo de la Música tuvo también un marcado componente simbólico dentro del proyecto Cáceres 2031. La coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, subrayó la importancia de una fecha que trasciende lo estrictamente musical.

"El Día Europeo de la Música es una oportunidad para celebrar el patrimonio cultural del continente y recordar que la cultura es uno de los grandes espacios de unión entre las personas", señaló.

En la misma línea se expresó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, quien destacó que actividades de este tipo reflejan uno de los principios fundamentales de la candidatura: situar a la ciudadanía en el centro del proyecto.

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Según explicó, el objetivo es que los cacereños no sean únicamente espectadores del proceso, sino protagonistas activos de una transformación cultural construida de manera colectiva.

Música y conversación

La propuesta fue más allá del formato habitual de concierto. Tras cada una de las actuaciones, los asistentes compartieron un pequeño tentempié dentro de los llamados Diálogos por la Capitalidad, un espacio concebido para fomentar la conversación y el intercambio de ideas en torno a la cultura y al proyecto de Capital Europea de la Cultura.

El ambiente cercano y participativo permitió prolongar la experiencia musical y reforzar algunos de los valores que la candidatura pretende impulsar: la inclusión, la participación ciudadana y el acceso a la cultura como herramienta de cohesión social.

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Con iniciativas como esta, Cáceres 2031 continúa desarrollando una programación abierta a toda la ciudadanía que busca fortalecer los vínculos entre la cultura local y la identidad europea, utilizando la música, el patrimonio y las experiencias compartidas como puntos de encuentro entre generaciones y sensibilidades diferentes.

Porque si algo quedó demostrado este domingo en el Ateneo, es que la música sigue siendo uno de los lenguajes más universales para conectar personas, territorios e historias.