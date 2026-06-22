Cáceres se viste con los colores del arcoíris para celebrar el Orgullo: manifestación central, talleres y actividades

Cáceres se suma a la reivindicación y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ durante la celebración del Mes del Orgullo, reforzando su compromiso con la diversidad, la inclusión y la visibilidad social. Con este objetivo, el Ayuntamiento ha preparado una programación especial compuesta por diferentes actividades y actos que se desarrollarán a lo largo de toda la semana, con el propósito de promover la sensibilización y dar mayor voz al colectivo en distintos espacios del municipio.

La programación ha sido presentada este lunes, 22 de junio, durante un acto celebrado en las escalinatas del Ayuntamiento de Cáceres, en el que han participado el alcalde, Rafael Mateos, y la concejala de Participación Ciudadana y Universidad Popular, Jacobi Ceballos, quien además ha asumido recientemente las competencias de Servicios Sociales (IMAS), Mujer y LGTBI. Junto a ellos, también han estado presentes representantes de diversas asociaciones cacereñas vinculadas a la defensa y apoyo del colectivo, respaldando una iniciativa que busca convertir la ciudad en un espacio de convivencia, respeto y visibilidad.

La diversidad como valor social

Rafael Mateos ha señalado que Cáceres se prepara un año más para vivir y participar en unas jornadas marcadas por la reivindicación y la visibilización, unos días destinados a salir a la calle y poner el foco en la necesidad de continuar avanzando en materia de igualdad y en el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Asimismo, ha destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas que favorezcan una sociedad más inclusiva, diversa y respetuosa. "Está claro que desde las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de seguir avanzando de manera conjunta hacia una sociedad más empática, inclusiva y, sobre todo, más justa. Estoy convencido de que Cáceres volverá a demostrar un año más que es una ciudad madura y tolerante, una ciudad que respeta la libertad individual y que entiende la diversidad como un valor que nos enriquece y fortalece como sociedad. Además, me gustaría subrayar que este compromiso no debe limitarse únicamente a las fechas señaladas en torno a la celebración del Orgullo. Se trata de un mensaje y de un trabajo constante que debe mantenerse durante todo el año, a través de acciones, iniciativas y políticas que continúen promoviendo la igualdad, el respeto y la convivencia".

Banderas, actividades y espacios de encuentro

Por su parte, Jacobi Ceballos ha agradecido el relevo y la labor desarrollada hasta ahora por su compañera Encarna Solís tras asumir recientemente las competencias del área. Asimismo, ha querido reconocer el trabajo que realizan las distintas organizaciones y asociaciones vinculadas al colectivo LGTBIQ+ en Cáceres, destacando su implicación constante en el desarrollo de proyectos, actividades e iniciativas de sensibilización y apoyo durante todo el año, más allá de las acciones programadas con motivo de la celebración del Mes del Orgullo. "Desde hoy y a lo largo de toda la semana podremos ver las banderas LGTBI ondeando a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres como símbolo del compromiso de la ciudad con la diversidad, la igualdad y la visibilidad del colectivo. Además, el edificio consistorial se iluminará durante estos días con los colores de la bandera multicolor, reforzando así este mensaje de apoyo y reconocimiento. La programación comenzará el próximo miércoles con una mesa de experiencias LGTBI que se celebrará en el Corral de las Cigüeñas a partir de las 20.30 horas. Allí contaremos con diferentes testimonios y vivencias personales que, estoy convencida, ofrecerán una visión muy enriquecedora y no dejarán indiferente a nadie".

El alcalde Rafael Mateos, la concejala Jacobi Ceballos, miembros de la corporación municipal y representantes de asociaciones vinculadas al colectivo LGTBIQ+ en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

El acto central del Orgullo, el 27 de junio

Asimismo, ha explicado que el acto central del Día del Orgullo tendrá lugar el sábado 27 de junio, cuando el centro de la ciudad acogerá una manifestación multitudinaria que partirá a las 20.00 horas desde la avenida de España, junto a la estatua de Gabriel y Galán. Durante la jornada se desarrollarán talleres de maquillaje de fantasía y se repartirán 800 abanicos y 800 pañuelos, facilitados por la Secretaría de Igualdad de la Junta de Extremadura, además de 3.000 pulseras fluorescentes y 200 banderas. La marcha recorrerá la avenida de España, San Pedro, San Antón y Pintores hasta desembocar en la plaza Mayor, donde se procederá a la lectura del manifiesto del Día del Orgullo en torno a las 21.00 horas. A continuación, dará comienzo la parte más lúdica de la programación, con actuaciones musicales de Verónica (OT), Tóxica, Elisa Villalva, Lilith Evel, Franco Deluxe y Tito Deluxe, que pondrán el broche festivo a la jornada.

Reivindicación desde las asociaciones

Por último, distintos representantes de asociaciones del colectivo LGTBIQ+ en Cáceres han compartido mensajes de apoyo y reivindicación en defensa de los derechos del colectivo, subrayando la importancia de seguir visibilizando y dinamizando la ciudad en favor de la diversidad y la igualdad. Entre las personas presentes se encontraban David, del club deportivo 'DiverCeres', Cristo, de 'CuidadoQueTeVeo', Beatriz Retamar, de Fundación Triángulo, y Sara, de 'Extremadura Entiende', quienes han puesto en valor el trabajo continuado del tejido asociativo en la ciudad. "Nos parece importante poder seguir estando visibles en una ciudad como Cáceres, poder seguir saliendo a las calles y poder seguir desarrollando acciones que nos den visibilidad al colectivo".