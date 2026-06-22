Carlos Tovar, abogado en Cáceres: "Antes los delincuentes entraban por la ventana; ahora entran por la pantalla del móvil"

Estudiar cada asunto, anticiparse a las partes y entender la mirada de quien debe resolver. Sobre esos pilares construye Carlos Jesús Tovar Jiménez su forma de ejercer la profesión. Con amplia experiencia en derecho penal, sostiene que los procedimientos "se ganan o se pierden mucho antes de entrar en sala" y reivindica un oficio apoyado en la estrategia, el sentido común y el análisis riguroso de cada caso. Mantiene presencia profesional en Casar de Cáceres, su pueblo natal, aunque desarrolla buena parte de su labor desde la capital cacereña. Desde ahí repasa la evolución del oficio, el peso creciente de los delitos cibernéticos, las reclamaciones bancarias que aún llegan a los despachos y la complejidad de los procedimientos por agresiones sexuales. También aborda su intervención en varios casos de relevancia pública y reflexiona sobre el papel de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en una profesión que, a su juicio, no puede prescindir del criterio humano.

Perfil

Pregunta: ¿Cómo se define como abogado?

Respuesta: Me definiría como un abogado que intenta siempre innovar en lo que hace. Parto de la base de que los procedimientos judiciales se ganan o se pierden desde mucho antes de entrar en sala. Por eso intento ponerme siempre en la mente del resto de partes y también en la de la persona que tiene que decidir.

P: Usted ha hablado de la abogacía como una forma de vida marcada por su familia. ¿Cómo nació su vocación por el derecho?

R: En mi familia siempre ha habido una relación importante con el derecho. Mi abuelo fue abogado, uno de mis tíos ha sido letrado de la Administración de Justicia en Barcelona durante muchos años y mi padre fue funcionario. Aunque no se dedicó exactamente al ámbito jurídico, sí tenía que aplicar constantemente la ley. Al final, el derecho tiene mucho que ver con la jurisprudencia, el sentido común, la sensatez y la racionalidad.

Oficio y territorio

P: Cuenta también con despacho en su pueblo natal, Casar de Cáceres. ¿Qué le llevó a instalarse también en la capital cacereña?

R: Es importante poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Casar de Cáceres es un pueblo muy importante y para mí también es valioso tener presencia allí. Conozco a muchísima gente, tengo mucho contacto con el pueblo y, en la medida de mis posibilidades, intento ayudar a la gente de allí. Al mismo tiempo, Cáceres me permite estar más cerca de muchos procedimientos, de los juzgados y de una realidad profesional más amplia.

P: ¿Qué conflictos llegan hoy con más frecuencia al despacho?

R: Ahora mismo, sobre todo en materia penal, estamos viendo muchos delitos cibernéticos. Antes los delincuentes entraban por la ventana y ahora entran a través de la pantalla del móvil. Tenemos muchas estafas bancarias, casos de acoso, amenazas y fraudes realizados a través de internet. Desgraciadamente, también seguimos padeciendo bastante la lacra de la violencia contra la mujer y las agresiones sexuales. Y en el ámbito civil, llegan asuntos de obligaciones y contratos, así como crisis matrimoniales.

El letrado cacereño, durante la entrevista. / Carlos Gil

Derecho bancario

P: En materia de derecho bancario, ha llevado muchos casos relacionados con cláusulas suelo, IRPH o gastos hipotecarios. ¿Quedan todavía afectados que puedan reclamar?

R: Sí, aún quedan bastantes. Además, la política bancaria en muchos supuestos sigue siendo la de no reconocer la nulidad de determinadas cláusulas, aunque esté perfectamente establecido por el Tribunal Supremo que muchas son nulas. Es verdad que la gran ola, por así decirlo, ya ha pasado, pero siguen apareciendo hipotecas con vicios.

P: Con la situación actual de la vivienda, ¿qué consejos daría a una persona antes de firmar una hipoteca o un préstamo?

R: Lo primero es estudiar muy bien la operación. Los contratos hipotecarios son contratos complejos, largos y con una terminología muchas veces farragosa. Por eso es perfectamente razonable acudir a un profesional para resolver dudas, porque la gente firma contratos, asume obligaciones o toma decisiones importantes sin saber realmente cuál es su alcance jurídico. Yo siempre digo que habría que impartir una asignatura de derecho en los colegios. Sería razonable que hubiera una formación básica en derecho civil, porque los jóvenes saldrían mucho más preparados para su vida social.

Agresiones sexuales

P: En los últimos años se habla mucho de agresiones sexuales. ¿Tiene el sistema herramientas suficientes para tratar a quienes reinciden en este tipo de delitos?

R: El agresor sexual reincidente es un perfil complejo de tratar, pero contamos con herramientas que antes no existían y ha habido una evolución jurisprudencial muy importante en los últimos años. Hay instrumentos psicológicos y profesionales especializados que permiten hacer seguimiento y valoración. Es verdad que puede ser un perfil difícil de reinsertar, pero eso no significa que sea imposible.

P: En estos delitos, cometidos muchas veces en la intimidad, la declaración de la víctima suele ser clave. ¿Cómo se valora?

R: Muchas veces es el punto de partida, porque la prueba es especialmente compleja. La jurisprudencia ha establecido criterios como la verosimilitud, la persistencia en el relato, la ausencia de contradicciones y la existencia de elementos periféricos que lo refuercen. Además, hoy hay profesionales capaces de acreditar lesiones psíquicas y huellas psicológicas. Si se cumplen esos requisitos, la declaración de la víctima puede ser suficiente para una condena. Para mí, esa evolución es un éxito del sistema judicial.

Representación de víctimas

P: En el conocido caso del violador de La Madrila, usted representó a la víctima y se alcanzó una conformidad con una pena de prisión de 4 años. ¿Qué pesa más a la hora de aceptar un acuerdo de este tipo?

R: Pesa un poco todo. En aquel procedimiento había una controversia sobre si los hechos debían calificarse como agresión o como abuso, conforme a la legislación vigente en aquel momento. Finalmente pudimos acreditar que se trataba de una agresión, que tenía prevista una pena más elevada. Considero que fue un éxito porque hubo reconocimiento de hechos, no fue necesario celebrar juicio y la víctima sufrió mucho menos.

P: ¿Es importante para la víctima que el agresor reconozca los hechos?

R: Es importantísimo. Ese reconocimiento ayuda a que la víctima pueda empezar a transitar hacia una realidad distinta de la que venía arrastrando y permite hacerlo con la mayor celeridad posible.

Defensa penal

P: También participó en el caso de la agresión al alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, en 2022. Ejerció la defensa del acusado y el procedimiento terminó con una absolución. ¿Dónde estuvo la clave?

R: Fue un asunto muy difícil porque mi cliente reconoció los hechos desde el principio. Ahí se ve la importancia de valorar bien la prueba. Lo que se acreditó, a través de una pericial psiquiátrica y del informe forense, fue que en el momento de los hechos no estaba en plena posesión de sus facultades volitivas, es decir, de su capacidad para actuar con plena voluntad. La absolución llegó porque se entendió que no era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Además, pidió perdón y sigue lamentando profundamente lo ocurrido.

P: ¿Qué cambia cuando la víctima es un cargo público y el caso tiene repercusión mediática?

R: Desde el punto de vista procesal, nada. El derecho mide hechos y pruebas. Que la víctima fuera un cargo público no cambiaba la valoración jurídica del caso. Sufrió una agresión injusta y en el juicio se explicó el motivo por el que ocurrió, pero procesalmente esa condición no era determinante. Si no hubiera sido un cargo público, el resultado habría sido exactamente el mismo.

P: También intervino como abogado defensor en el caso del asesinato cometido por una vecina de Madrigalejo en 2017, en el que la víctima murió tras ser golpeada con un martillo por su pareja, posteriormente condenada por la Audiencia Provincial de Cáceres a 19 años de prisión. ¿Cómo se afronta la defensa en un procedimiento de esas características?

R: Son casos muy complicados de explicar y, precisamente por eso, son los que más defensa necesitan. En aquel asunto se reconocieron los hechos porque la prueba hacía inviable otra estrategia. A partir de ahí, el trabajo consistió en valorar esa prueba y plantear las circunstancias que permitieran explicar lo sucedido. Pudimos acreditar una atenuante psiquiátrica que rebajó la pena y ayudó al tribunal a entender la motivación de aquellos hechos.

P: ¿Qué peculiaridad tenía aquel caso?

R: La principal peculiaridad es que la autora de los hechos era una mujer, algo que no suele ser lo habitual en procedimientos de esa naturaleza. Puede suceder, por supuesto, pero estadísticamente es menos frecuente. En cualquier caso, una mujer está sometida al sistema legal exactamente igual que un hombre.

Carlos Jesús Tovar Jiménez, abogado con amplia experiencia en derecho penal. / Carlos Gil

Balance profesional

P: ¿Se aprende más de las victorias o de las derrotas?

R: Se aprende de ambas, pero quizá más de las derrotas. En cualquier caso, creo que no hay que hacer demasiado caso ni a unas ni a otras. Se trata de analizarlas y seguir trabajando.

P: Después de tantos años de ejercicio, ¿qué diría que es lo que más ha cambiado en la profesión a nivel local o regional?

R: Lo que más ha cambiado seguramente ha sido la irrupción de las nuevas tecnologías.

Nuevas tecnologías

P: ¿Hasta qué punto están ya digitalizados los despachos de abogados?

R: Hoy casi todos los despachos tienen buena parte del trabajo digitalizado. El papel se sigue utilizando, pero las herramientas informáticas tienen cada vez más protagonismo. También en los juicios se nota esa transformación. Cada vez es más habitual el uso de la videoconferencia, especialmente cuando hay que desplazarse a otra localidad o a otra provincia.

P: Por último, ¿puede la inteligencia artificial transformar el trabajo de los abogados?

R: No creo que pueda sustituir el criterio de un profesional en ningún ámbito. Puede ayudar en determinadas tareas, pero también es una herramienta peligrosa si no se conocen sus límites. Además, la IA tiende a darte la razón con demasiada facilidad.