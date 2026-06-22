Elena Manzano presenta 1.508 avales para presidir el PP de Cáceres y mantiene a Juan Luis Rodríguez Campos como secretario general

Elena Manzano ha presentado este lunes 1.508 avales para optar a la presidencia provincial del PP de Cáceres y ha dado un paso decisivo en el proceso interno que desembocará en el XIV Congreso Provincial, previsto para el próximo 17 de julio en Cáceres. La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura ha formalizado así su candidatura en la última jornada del plazo fijado por el partido para concurrir a la presidencia provincial, con un mensaje de continuidad orgánica, refuerzo municipalista y ambición electoral.

Manzano ha comparecido arropada por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y por Juan Luis Rodríguez Campos, actual secretario general del PP cacereño, diputado provincial y diputado regional, a quien ha confirmado como la persona que seguirá ocupando la secretaría general si su candidatura resulta proclamada. "Para mí es un honor que hayas dicho que sí", ha señalado la aspirante, que ha destacado el trabajo realizado en los últimos años junto al todavía presidente provincial, Laureano León.

Elena Manzano, tras presentar sus 1.508 avales junto a Rafa Mateos y Juan Luis Rodríguez. / Ángel García Collado

La candidata ha agradecido el respaldo recibido de los afiliados y cargos del partido en la provincia. "Quiero comenzar agradeciendo a todos los compañeros del Partido Popular de la provincia de Cáceres esos 1.508 avales que hoy tengo el gran honor de presentar a nuestra candidatura", ha afirmado. Manzano ha situado ese apoyo como una muestra de confianza en un proyecto que, según ha defendido, debe abrir una nueva etapa en el PP cacereño sin perder la estructura territorial construida durante los últimos años.

Un proyecto para los 223 municipios

La aspirante a presidir el PP provincial ha insistido en que su candidatura quiere dar protagonismo a los alcaldes, portavoces y concejales del partido en toda la provincia. Manzano ha vinculado el proceso interno con el ciclo político abierto en 2023 a nivel regional y con el objetivo de trasladar ese modelo a los municipios cacereños.

"Es un día muy especial en el que quiero hacer especial hincapié en la importancia de esta candidatura y en el protagonismo que tienen que tener todos los alcaldes, todos los portavoces y todos los concejales del Partido Popular de la provincia de Cáceres", ha indicado. En esa línea, ha defendido que el PP debe "continuar con la transformación" iniciada en Extremadura y llevar ese proyecto "a los 223 municipios que componen la provincia de Cáceres, a todas las pedanías y a todas las entidades locales".

Manzano ha situado entre sus prioridades la prestación de servicios públicos, el desarrollo económico, el crecimiento industrial, la vivienda y la fijación de población. Según ha señalado, el objetivo es que los 388.000 habitantes de la provincia "puedan quedarse aquí, puedan desarrollarse sus modelos de vida aquí, puedan acceder a una vivienda y, por supuesto, puedan construir su futuro".

El mensaje conecta con la línea marcada ya en la presentación de su candidatura, cuando situó la recuperación de la Diputación de Cáceres como una de las grandes metas políticas del PP. La institución provincial está gobernada por el PSOE desde 2015, después de la etapa de Laureano León al frente entre 2011 y 2015. Manzano ha vuelto a apelar al resultado obtenido por el partido en las últimas elecciones autonómicas de diciembre, cuando el PP alcanzó en la provincia un respaldo cercano al 44%.

"La provincia gritó alto y claro que quiere un cambio, que quiere el Partido Popular al frente y que dentro de muy poquito vamos a gobernar en todos los municipios y que, por supuesto, también vamos a gobernar la Diputación", ha afirmado.

Juan Luis Rodríguez Campos seguirá en la secretaría general

La principal novedad orgánica de la comparecencia ha sido la confirmación de que Juan Luis Rodríguez Campos continuará como secretario general del PP provincial en la nueva etapa que quiere abrir Manzano. La candidata ha querido anunciarlo en el mismo acto de presentación de avales, subrayando la confianza política y personal en su papel dentro de la organización. La aspirante ha agradecido su aceptación y ha defendido la necesidad de mantener un equipo con implantación territorial para recorrer los municipios y reforzar la estructura del PP.

El proceso interno afronta ahora su siguiente fase. Según el calendario del XIV Congreso Provincial del PP de Cáceres, el plazo para presentar candidaturas a la presidencia ha finalizado este lunes a las 14.00 horas, mientras que la proclamación de candidaturas está prevista para este martes, 23 de junio. La campaña electoral interna se desarrollará del 24 de junio al 9 de julio, hasta las 00.00 horas.

El calendario recoge también que el plazo para la presentación de candidatos a compromisarios permanecerá abierto hasta las 20.00 horas del 5 de julio, con el requisito de contar con seis meses de antigüedad y estar al corriente del pago de las cuotas. Las asambleas para la elección de compromisarios se celebrarán el 10 de julio, una semana antes del congreso provincial.

El congreso será el 17 de julio en Cáceres

Manzano ha señalado que, una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, comienza una nueva fase de trabajo interno. "A partir de ahora, campaña, a recorrer todos los pueblos y a seguir llevando este gran proyecto del Partido Popular", ha resumido.

El congreso del 17 de julio marcará el relevo en la dirección provincial del PP de Cáceres tras la larga etapa de Laureano León, que ha presidido la organización durante más de dos décadas. Manzano ha planteado ese cambio como una transición apoyada en la unidad interna y en la fortaleza municipal del partido, con la vista puesta en ampliar poder territorial y recuperar la Diputación como objetivo estratégico del próximo ciclo electoral.