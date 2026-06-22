La luz de los túneles de Miravete de Cáceres cambia tras una gran obra de 2,4 millones de euros

El túnel de Miravete ya mira de otra manera a quienes atraviesan la A-5 entre Madrid y Extremadura. Una infraestructura cotidiana para miles de conductores, pero también uno de esos puntos de la autovía donde la seguridad depende de detalles que apenas se perciben desde el volante: la entrada de luz, la intensidad dentro del tubo, la visibilidad del tráfico o la detección de vehículos especiales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de modernización y mejora de la eficiencia energética y de la seguridad en este túnel, situado entre los kilómetros 217 y 218 de la autovía A-5, en los términos municipales de Casas de Miravete y Deleitosa, en la provincia de Cáceres. La actuación ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros, IVA incluido, financiada con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intervención se ha centrado en sustituir el antiguo sistema de alumbrado, basado en lámparas de vapor de sodio a alta presión, por un nuevo sistema de iluminación LED con gestión inteligente. En total, se han instalado 825 luminarias colocadas a 5,80 metros de altura, conectadas a un protocolo digital que permite su control desde la sala de pantallas del centro de control del propio túnel.

Una iluminación que se adapta al tráfico

El cambio no consiste solo en ver más o ver mejor. El nuevo sistema permitirá regular la luz equipo a equipo, ajustando la intensidad en función de las condiciones reales de circulación, de la luminosidad exterior y del nivel de ocupación dentro del túnel. Es decir, la infraestructura podrá adaptar su iluminación a cada momento del día y a cada situación de tráfico.

El objetivo es doble: mejorar la seguridad vial y reducir el consumo energético. El túnel forma parte del Plan de Eficiencia Energética de Carreteras y se alinea con la Estrategia de Eficiencia Energética 2030 de la Red de Carreteras del Estado.

El túnel de Miravete está formado por dos tubos unidireccionales, cada uno con dos carriles de circulación. El tubo en sentido Badajoz tiene 1.178 metros de longitud, mientras que el tubo en sentido Madrid alcanza los 1.195 metros. Su ubicación lo convierte en un paso habitual para los desplazamientos entre Extremadura y la capital de España.

Cámaras, circuitos y control

Además del alumbrado normal y de seguridad, las obras han incluido mejoras en los circuitos eléctricos de alimentación, canalizaciones, cuadros de baja tensión y baterías de condensadores. También se han incorporado cámaras con software para la identificación de matrículas y la detección de vehículos de transporte de mercancías peligrosas.

Con esta actuación, Transportes cierra una obra que busca hacer más eficiente y seguro uno de los tramos más reconocibles de la A-5 en la provincia de Cáceres. Un túnel que durante años ha sido simplemente parte del trayecto y que ahora incorpora una tecnología pensada para que el paso por Miravete sea más seguro, más controlado y menos costoso energéticamente.