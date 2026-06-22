Mejostilla, el barrio de Cáceres que crece hacia fuera y aspira a mejorar por dentro: "Aún queda mucho por hacer"

Mejostilla ha ido ganando peso dentro de Cáceres al ritmo de su crecimiento residencial. Esa expansión, visible en nuevas viviendas y en zonas cada vez más habitadas, convive con una demanda que se repite entre quienes viven y trabajan allí: mejorar también por dentro, con más servicios de proximidad, mantenimiento y atención a los espacios menos visibles. La percepción vecinal no es la de un barrio sin vida. Al contrario, se reconoce la presencia de bares y establecimientos, el movimiento diario y un ambiente tranquilo en términos generales.

La cuestión de fondo es que la expansión del barrio vaya acompañada de recursos básicos y calles más cuidadas. "Mejostilla ha mejorado con los años, pero aún quedan cosas por hacer", explica Miguel Ríos, residente de toda la vida. A su juicio, el progreso resulta visible, aunque todavía hay necesidades pendientes en el día a día, sobre todo en las áreas más alejadas.

Esa carencia se traduce en peticiones muy concretas: contar con más servicios vinculados a la salud, disponer de cajeros automáticos y poder resolver gestiones cotidianas sin depender siempre de desplazamientos a otros puntos de Cáceres. "Vendría bien tener más cerca una farmacia", apunta la venezolana Daigli Yumar, propietaria del bar-asador Los Torres en la avenida Héroes de Baler, una de las principales vías de la barriada.

La falta de algunos servicios convive, sin embargo, con una valoración positiva en cuanto a los negocios de hostelería. Los vecinos consideran que ayudan a sostener la rutina diaria y refuerzan el ambiente de barrio. "En ese sentido creo que estamos bastante bien", afirma Jesús Campos, vecino de Mejostilla desde hace más de tres décadas.

Mantenimiento desigual

La otra cara aparece en el mantenimiento. La mayoría distingue entre los ejes más transitados, donde sí se han acometido mejoras, y otros espacios menos visibles que siguen arrastrando problemas. Campos apunta especialmente a los espacios traseros de algunas viviendas, donde asegura que la situación apenas ha cambiado con el paso del tiempo. "En las calles principales sí han metido tuberías y han arreglado el asfalto, pero la parte de atrás del barrio sigue exactamente igual", explica.

La queja no se limita al estado de esas zonas. Según relata, en estos puntos se acumula suciedad, se tiran residuos y aparecen excrementos de perro, una situación que alimenta la sensación de abandono en lugares que quedan fuera de los recorridos habituales, pero que forman parte del día a día de quienes viven cerca. "El problema es que desde el ayuntamiento no se toman medidas para solucionarlo", lamenta.

La limpieza de solares y el control de la maleza completan ese mapa de tareas pendientes, especialmente con la llegada del calor y el aumento del riesgo de incendio. En un entorno con espacios abiertos y parcelas sin edificar, el desbroce cobra importancia tanto por prevención como por la imagen que deja la vegetación acumulada. Algunos residentes reconocen que sí se realizan labores de limpieza, aunque consideran que no siempre llegan con la frecuencia necesaria. "Ahora está un poco más descuidado, pero entiendo que con este calor tendrán que buscar el momento adecuado para realizar las labores de desbroce", apunta Carmen Benítez.

Tranquilidad con matices

En materia de seguridad, la percepción general sigue siendo de tranquilidad. Los vecinos no describen Mejostilla como una zona conflictiva ni trasladan una preocupación constante, aunque sí reconocen que de vez en cuando se producen incidentes aislados.

Esa percepción convive con cierta cautela en los puntos con menos tránsito o en espacios más retirados, donde cualquier episodio puntual tiene más impacto entre quienes viven o trabajan cerca. "En general es un barrio tranquilo, pero de vez en cuando ocurren cosas, sobre todo cuando uno se descuida un poco", resume Yumar.

Conservar lo que funciona

El planteamiento vecinal no es de rechazo a lo que Mejostilla ha ganado, sino de completar lo que todavía queda pendiente. Los residentes valoran la vida que ya tiene el barrio, desde los negocios abiertos hasta un ambiente que consideran tranquilo en términos generales.

La idea no es empezar de cero. Se trata de reforzar lo que ya existe y atender aquello que sigue fallando en la rutina diaria para que esta barriada periférica gane comodidad y calidad de vida al mismo ritmo que ha ganado presencia dentro de Cáceres.