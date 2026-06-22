La gran operación junto a la Ribera del Marco de Cáceres: más de 51.000 metros cuadrados para un parque al lado del agua

La Ribera del Marco lleva años apareciendo en los debates de Cáceres como una promesa pendiente. Es uno de los espacios naturales más singulares de la ciudad, un corredor histórico al pie del casco antiguo, ligado al agua, a los huertos, a los molinos, a las conducciones tradicionales y a una memoria agrícola que aún sobrevive entre la ronda de San Francisco, Fuente Fría, el Espíritu Santo y la avenida de Cervantes. Ahora, ese enclave vuelve al primer plano a través del desarrollo urbanístico de San Francisco 06, una operación que no solo plantea la construcción de más de 415 viviendas, sino también la creación de un parque público de 51.620 metros cuadrados en la margen de la Ribera del Marco.

La clave del proyecto está en esa doble lectura. Por un lado, la modificación del estudio de detalle del ámbito API 32-01 ha permitido reajustar alturas, volúmenes y alineaciones para elevar el número de viviendas inicialmente previsto, aunque sin aumentar la edificabilidad total, fijada en 56.025 metros cuadrados de techo repartidos entre ocho parcelas. Por otro, esa concentración de aprovechamiento urbanístico en el solar situado entre la avenida de Cervantes y la ronda de San Francisco permite liberar suelo junto al cauce y destinarlo a un futuro espacio verde público.

Un parque de más de cinco hectáreas

El proyecto contempla la cesión al Ayuntamiento de Cáceres de los terrenos destinados a viales, zonas verdes y espacios libres. Entre ellos destaca el ámbito de 51.620 metros cuadrados previsto como parque público en la margen de la Ribera del Marco, una superficie que equivale a más de cinco hectáreas y que se plantea como pieza central de la regeneración de este entorno.

Infografía de la futura urbanización entre la avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco. / CEDIDA

La Agrupación de Interés Urbanístico Ribera del Marco presenta esta actuación como una oportunidad para transformar una zona de transición entre la ciudad consolidada y el paisaje fluvial. En la información difundida sobre el proyecto, la AIU sostiene que el objetivo es convertir la Ribera del Marco en un corredor verde integrado en la ciudad, con espacios para el paseo, el ocio al aire libre y la recuperación del valor ambiental del entorno.

La operación permitiría ordenar un espacio que durante años ha quedado en una posición intermedia: demasiado cerca del centro histórico para ser considerado periferia, pero demasiado degradado o fragmentado en algunos puntos para funcionar como gran parque urbano. El futuro corredor verde aparece así como una de las grandes compensaciones públicas de un desarrollo residencial que también va a transformar de forma notable la fachada urbana de esta parte de Cáceres.

La Ribera como límite y oportunidad

El ámbito se sitúa entre la ronda de San Francisco y la avenida de Cervantes, junto al barrio del Espíritu Santo y en contacto con la Ribera del Marco. Es una zona sensible desde el punto de vista urbano, paisajístico y patrimonial. El propio planteamiento de la AIU la define como una franja de transición entre la ciudad consolidada y el cauce natural del arroyo, al este del centro histórico.

Galería | Así van las obras de San Francisco 06 /

Esa localización explica buena parte del interés del proyecto. No se trata de una actuación residencial aislada, sino de una pieza urbana situada en una de las puertas paisajísticas de acceso al casco antiguo. La topografía desciende hacia la ribera y el entorno conserva elementos vinculados al uso agrícola e hidráulico tradicional, como estructuras de molienda, conducciones hidráulicas, muros de piedra seca y restos asociados a la actividad histórica de la zona.

Los estudios arqueológicos han sido validados por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, que ha fijado medidas de conservación. Entre ellas figuran el registro gráfico y topográfico de los elementos documentados, la integración de restos significativos en el espacio público, la supervisión arqueológica durante las obras de urbanización y la protección perimetral durante los trabajos.

Más viviendas, pero la misma edificabilidad

La parte residencial del proyecto ha ganado protagonismo en las últimas semanas por el reajuste del número de viviendas. La actuación partía de una previsión de 415 apartamentos, pero la modificación del estudio de detalle permitirá superar esa cifra. El número definitivo aún no está cerrado, ya que el documento considera la cifra de viviendas como un valor orientativo y no limitativo. El parámetro determinante es la edificabilidad total, que se mantiene sin cambios.

Ángel García Collado

La nueva ordenación permite levantar bloques de hasta baja más nueve plantas y ático en seis de las parcelas, mientras que en las dos restantes la altura máxima será de baja más ocho plantas y ático. El estudio sostiene que esta redistribución busca adaptar el proyecto a nuevas tipologías residenciales, mejorar la ventilación, el soleamiento, las vistas y la relación de los edificios con el paisaje.

El cambio no altera, según el documento urbanístico, la ordenación estructural, los usos previstos, la red viaria ni las dotaciones públicas. Tampoco incrementa la edificabilidad. Su alcance se limita a reorganizar alineaciones, alturas y volúmenes dentro de un ámbito ya previsto por el planeamiento.

Una transformación pendiente de ejecución

Las obras de la primera fase ya han comenzado. Los trabajos, centrados en el movimiento de tierras y la preparación del terreno, arrancaron el pasado verano y cuentan con un plazo previsto de ejecución de un año. Esta fase es previa al desarrollo residencial y sirve para dejar preparado el suelo sobre el que se levantarán las futuras promociones.

La gran incógnita, sin embargo, está en cómo y cuándo se materializará el parque fluvial. La actuación urbanística vincula el crecimiento residencial a la liberación de suelo para la ciudad, pero el reto estará en que esa cesión se traduzca después en un espacio público real, accesible y cuidado. La Ribera del Marco ha acumulado durante años planes, diagnósticos y expectativas. San Francisco 06 abre ahora una nueva oportunidad para que ese corredor natural deje de ser solo un borde de la ciudad y pase a convertirse en uno de sus grandes espacios verdes.

La operación concentra el aprovechamiento edificable en la zona más urbana, entre la avenida de Cervantes y la ronda de San Francisco, y reserva la margen de la ribera para un parque público de más de cinco hectáreas. Ahí está el verdadero alcance del proyecto: no solo en cuántas viviendas se levantarán, sino en si Cáceres consigue recuperar para uso ciudadano uno de los paisajes que mejor explican su relación histórica con el agua, la huerta y el territorio.