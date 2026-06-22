«Con perfil de autopista y sin peaje, gratis»: Portugal fija la autovía a Cáceres por Monfortinho

La futura carretera IC31 (que va a conectar Madrid con Lisboa) vuelve a aparecer en la agenda oficial portuguesa con una definición clara sobre el tipo de vía que se plantea al otro lado de la frontera. El Diário da República recoge que la conexión entre la A23, en Castelo Branco, y las Termas de Monfortinho deberá impulsarse «com perfil de autoestrada e sem portagens». Es decir, Portugal contempla una infraestructura con características de autopista, pero sin peajes, para mejorar el enlace con la provincia de Cáceres por el paso de Monfortinho.

La referencia figura en el Orçamento do Estado para 2026, dentro del artículo dedicado a la Construcción del IC31, en el que se establece que durante este año el Gobierno portugués, en coordinación con Infraestruturas de Portugal, inicia los trabajos de construcción de esta carretera. La fórmula utilizada resulta relevante porque no se limita a hablar de una mejora puntual de la red viaria, sino de una conexión de altas prestaciones llamada a reforzar las comunicaciones entre la Beira Baixa y Extremadura.

El trazado previsto

El trazado previsto enlaza la A23, a la altura de Alcains, en el entorno de Castelo Branco, con las Termas de Monfortinho, en el municipio de Idanha-a-Nova. Desde ese punto, la continuidad natural mira hacia el norte de la provincia cacereña, con Moraleja y la EX-A1 como piezas clave para completar el corredor hacia el interior de Extremadura y hacia Madrid.

Portugal planea una vía de altas prestaciones con vocación de corredor internacional

El IC31 lleva años formando parte de las demandas transfronterizas entre ambos territorios. En Portugal se ha defendido como una salida estratégica desde la Región Centro hacia España. En Extremadura se observa como una oportunidad para mejorar la conexión con Castelo Branco y para reforzar las relaciones económicas, turísticas y sociales entre dos zonas que comparten vínculos históricos, pero que siguen condicionadas por unas comunicaciones insuficientes.

Documento territorial

El último documento territorial aprobado en Portugal también vuelve a situar esta infraestructura entre las prioridades de planificación. La Resolución del Consejo de Ministros n.º 57/2026, que aprueba el Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro, incluye expresamente la construcción del IC31 «em perfil de autoestrada» entre Castelo Branco y el puesto fronterizo de Monfortinho. Además, vincula esta actuación con una nueva accesibilidad hacia el interior español a través de la provincia de Cáceres.

Uno de los aspectos más destacados es la mención expresa a la gratuidad. El texto del Orçamento do Estado habla de una infraestructura «sem portagens», un matiz importante en Portugal, donde los peajes han marcado durante años buena parte del debate sobre las carreteras interiores. La redacción oficial apunta, por tanto, a una vía de altas prestaciones sin coste directo para los usuarios.

Autopista

La traducción literal de autoestrada es autopista. Sin embargo, al ir acompañada de la expresión sin peajes, su lectura en España se aproxima al concepto de autovía. Por eso, la forma más precisa de trasladarlo al lenguaje periodístico español sería hablar de una carretera con perfil de autopista y sin peajes, evitando presentar como literal la expresión «perfil de autovía».

Para Cáceres, es una oportunidad para reforzar su papel como puerta entre Madrid y Lisboa

La importancia de esta vía no se limita al tramo portugués. El planeamiento luso lo relaciona con el eje que, desde Monfortinho, puede continuar hacia Moraleja, enlazar con la Autovía del Norte de Extremadura y conectar después con la A-5 en dirección a Madrid. En la práctica, Portugal está planteando esta carretera como una pieza de un corredor internacional y no solo como una actuación interna de Castelo Branco o Idanha-a-Nova.

El tramo de Monfortinho

El movimiento administrativo también ha llegado a los expedientes de contratación. El Diário da República publicó el pasado 22 de enero un anuncio de Infraestruturas de Portugal para la adquisición de servicios del IC31 - Monfortinho / Fronteira, incluindo ligação à EN240 - Construção. El contrato contaba con un precio base de 350.000 euros y un plazo de ejecución de 360 días.

Ese procedimiento no supone por sí mismo el inicio de las obras, pero sí refleja que Portugal mantiene activa la tramitación en el entorno más próximo a la frontera. La conexión con la EN240 también resulta significativa, porque ordena los accesos en la zona de Monfortinho y permite preparar el encaje del futuro corredor.

Para Cáceres, el interés está en lo que pueda ocurrir a ambos lados de la raya. La carretera portuguesa ganará sentido si encuentra continuidad eficaz hacia Moraleja y la EX-A1. Esa conexión permitiría mejorar los desplazamientos entre Castelo Branco, el norte cacereño, Plasencia, Cáceres y Madrid, además de reforzar el papel de la provincia como paso natural entre el interior de Portugal y el centro peninsular.

Parte extremeña

Entretanto, la Junta de Extremadura mantiene su compromiso de iniciar las obras de la carretera en el entorno de la primavera de 2027. Así se lo trasladó al Grupo Parlamentaria Popular a la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura y Beira Baixa en una reunión celebrada hace unas semanas. Apenas quedan 20 kilómetros que transcurriran por la zona de Cilleros y será necesaria la construcción de un puente internacional sobre el río Eljas para unir los dos trazados.

La relación entre Cáceres y la Beira Baixa ha sido constante, pero durante años ha estado limitada por la falta de una conexión viaria más competitiva. Esta autovía aparece ahora de nuevo en documentos oficiales portugueses con una definición concreta: perfil de autopista, llegada hasta Monfortinho y ausencia de peajes.