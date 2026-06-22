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Las rondas de Cáceres: una ciudad circular para vivir y moverse fuera del centro

La ronda Norte, la ronda Sur-Este y las conexiones con la N-630, la N-521 y la A-58 han cambiado la forma de entrar, salir y entender una ciudad que ya no se explica solo desde la plaza Mayor

Video | Las rondas de Cáceres

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Cáceres ya no se entiende solo desde el centro. Durante décadas, la ciudad ha mirado hacia dentro, hacia la plaza Mayor, Cánovas, la Ciudad Monumental o la avenida de España. Pero el crecimiento real se ha ido desplazando hacia los bordes. Y ahí, en ese perímetro de tráfico, barrios, glorietas, carriles bici, nuevos accesos y suelos por desarrollar, las rondas han terminado por dibujar otro mapa urbano.

La ronda Norte, la ronda Sur-Este, la variante de la N-630 y las conexiones con la N-521 y la A-58 han dejado de ser solo carreteras para convertirse en piezas decisivas de la vida diaria. Han ordenado entradas y salidas, han acercado barrios que antes parecían más alejados, han condicionado el desarrollo residencial y han marcado la frontera entre la ciudad consolidada y la ciudad que aún está por coser.

No son únicamente vías para rodear Cáceres. Son, cada vez más, una manera de leer hacia dónde se mueve la ciudad.

La ronda Norte, de carretera a paseo

La ronda Norte ha sido durante años el ejemplo más claro de esa transformación. Nació como una infraestructura pensada para comunicar la N-521 con la N-630, aliviar tráfico de paso por el centro y mejorar la conexión con los nuevos desarrollos del norte y del oeste. Pero con el tiempo ha adquirido también una dimensión vecinal, deportiva y paisajística.

Su trazado se ha convertido en una ruta habitual para caminar, correr o montar en bicicleta. Desde la zona de la Sierrilla hasta el entorno de la carretera de Trujillo, la ronda ha funcionado como eje de comunicación, pero también como mirador cotidiano hacia una ciudad que se ha expandido hacia Mejostilla, Montesol, Cáceres el Viejo, Los Castellanos, Macondo, El Vivero o Cabezarrubia.

La ronda Norte ha demostrado que una circunvalación puede acabar teniendo una segunda vida: la de paseo urbano, frontera verde y balcón hacia los nuevos barrios.

La Sur-Este, la pieza pendiente del anillo

La mirada está ahora puesta en la ronda Sur-Este, una infraestructura llamada a completar una parte esencial del anillo de circunvalación. Su desarrollo ha sido una reivindicación largamente repetida por su capacidad para mejorar la conexión entre distintos accesos a la ciudad y reducir presión sobre el núcleo urbano.

La Junta de Extremadura ha defendido que esta ronda debe funcionar de forma similar a la Norte, con el objetivo de descargar tráfico que hoy discurre por el interior de Cáceres. La actuación conecta con esa idea de ciudad menos dependiente de pasos obligados por el centro y más preparada para distribuir los desplazamientos desde fuera.

La obra, además, ha incorporado una lectura patrimonial inesperada. El hallazgo de restos vinculados a la Vía de la Plata ha obligado a compatibilizar movilidad y memoria histórica, con soluciones como una pasarela peatonal y la integración del entorno arqueológico en el diseño urbano. Cáceres vuelve así a encontrarse con su propia historia incluso cuando abre nuevas carreteras.

Video | Así avanza la obra de la Ronda Sur de Cáceres

Video | Así avanza la obra de la Ronda Sur de Cáceres

Jorge Valiente

El efecto de las rondas se mide también en la vida de los barrios. No es lo mismo vivir en un extremo de la ciudad cuando la conexión depende de atravesar el centro que cuando existen vías capaces de enlazar zonas residenciales, polígonos, centros educativos, áreas comerciales y salidas hacia otras carreteras.

La ronda Norte ha acercado el distrito Norte con el Oeste. La Sur-Este está llamada a mejorar las conexiones con áreas como Nuevo Cáceres, Casa Plata, Aldea Moret o los accesos hacia Badajoz y Trujillo. Y la variante de la N-630 ha actuado como columna de movilidad en el lado oeste.

Ese cambio ha modificado rutinas. Ha influido en dónde se compra, por dónde se entra a la ciudad, qué barrios parecen más conectados y qué zonas empiezan a ganar valor residencial. Las rondas no solo mueven coches. También mueven expectativas urbanas.

Cáceres ha vivido durante años con una tensión evidente: conservar un centro histórico de enorme valor y, al mismo tiempo, permitir que la ciudad crezca sin colapsar sus calles interiores. Las rondas han sido una respuesta a esa tensión. Han sacado parte del tráfico de paso, han creado nuevas puertas de entrada y han favorecido que el desarrollo urbano no dependa únicamente del eje tradicional.

Fotogalería | Las rondas de Cáceres

Fotogalería | Las rondas de Cáceres

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CACERES. FOTOS RONDAS CACERES / CARLOS GIL / EXT

La ronda Norte ha acompañado el crecimiento de barrios ya consolidados. La Sur-Este pretende cerrar una deuda pendiente de movilidad. Las conexiones con la A-58 y la N-521 refuerzan el papel de Cáceres como nudo entre Trujillo, Plasencia, Badajoz y la Ruta de la Plata.

En ese tablero, cada glorieta tiene más importancia de la que parece. Las rotondas de acceso ya no son solo puntos de tráfico: son entradas simbólicas a barrios, zonas comerciales, áreas residenciales y futuros desarrollos.

El desafío, sin embargo, está en que las rondas no se conviertan en barreras. Toda circunvalación ordena, pero también puede separar. Puede mejorar la movilidad, pero también dejar zonas partidas si no se acompaña de pasos peatonales, carriles bici, transporte público y conexiones amables.

Ahí se juega buena parte del futuro urbano de Cáceres. Las rondas deben servir para liberar el centro, no para aislar barrios. Deben facilitar desplazamientos, pero también permitir que la ciudad sea caminable y accesible. La aprobación de proyectos de conexión ciclista y pasarelas apunta precisamente a esa necesidad de unir los distintos bordes del mapa.

El crecimiento de Cáceres ya no se escribe solo dentro de la muralla, ni siquiera en las avenidas clásicas. Se escribe también en sus rondas, en esos anillos de asfalto que han empezado siendo carreteras y han acabado marcando dónde se vive, por dónde se circula y hacia dónde mira la ciudad.

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La Cáceres del futuro no será únicamente la que conserve mejor su centro. También será la que consiga que sus rondas no sean una frontera, sino una costura.

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