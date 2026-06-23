El atasco en los exámenes de conducir preocupa a empresarios y autoescuelas de Cáceres

La falta de examinadores de tráfico se ha convertido en un problema que va más allá de las autoescuelas y de los aspirantes a obtener el carné de conducir. La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha reclamado este lunes soluciones urgentes ante una situación que, según ha advertido, está provocando retrasos crecientes en la realización de exámenes prácticos y empieza a tener consecuencias directas sobre el empleo, el transporte y la actividad económica.

La organización empresarial ha trasladado su preocupación después de que representantes de varias autoescuelas de la provincia hayan denunciado la acumulación de alumnos pendientes de examen y las dificultades para dar respuesta a la demanda existente. Desde Coepca consideran que el problema no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de los centros de formación vial o de los conductores particulares, sino como un cuello de botella administrativo que afecta a sectores esenciales.

A su vez, ha recordado que España arrastra desde hace años una importante escasez de conductores profesionales de camión y autobús. Empresas de transporte de mercancías, transporte de viajeros, logística y distribución tienen cada vez más dificultades para cubrir vacantes, tanto en grandes compañías como en pequeñas y medianas empresas.

Diego Hernández, preesidente de Coepca. / Carlos Gil

En este contexto, la confederación ha advertido de que los retrasos en los exámenes prácticos están frenando la incorporación de nuevos profesionales. "No resulta razonable que, en un momento en el que las administraciones, las empresas y la sociedad buscan fórmulas para cubrir la falta de mano de obra en sectores esenciales, existan obstáculos administrativos que retrasen durante meses la incorporación de nuevos profesionales", ha señalado la organización empresarial.

Transporte y formación

La preocupación es compartida por organizaciones integradas en Coepca, entre ellas Asemtraex (Asociación Empresarial del Transporte de Extremadura) y CECAP Extremadura, que representa a los centros de formación y autoescuelas de la región. Ambas entidades han alertado de las consecuencias que estos retrasos están teniendo tanto para las empresas como para los futuros trabajadores.

Según la confederación, cada permiso profesional que se retrasa supone una oportunidad laboral que no puede cubrirse y una necesidad empresarial que permanece sin respuesta. El problema afecta especialmente a los permisos vinculados al transporte profesional, pero también alcanza a otros perfiles que necesitan disponer de carnés específicos para acceder a determinados puestos.

Coepca también ha puesto el foco en los trabajadores procedentes de otros países que llegan a España para incorporarse al mercado laboral. En muchos casos, estos profesionales tienen que realizar pruebas prácticas para el reconocimiento o adaptación de sus permisos de conducción, por lo que las demoras retrasan igualmente su incorporación a las empresas.

Oposiciones condicionadas

La falta de examinadores afecta además a personas que preparan oposiciones para acceder a determinados cuerpos de la Administración. Es el caso, entre otros, de aspirantes a bomberos y a otros servicios públicos en los que se exige disponer de permisos específicos de conducción. Según la organización, estos opositores ven condicionadas sus posibilidades de acceso por retrasos que no dependen de ellos.

Ante esta situación, la patronal empresarial ha pedido a las administraciones y organismos competentes que adopten medidas para reforzar los recursos destinados a los exámenes prácticos de conducción, especialmente aquellos relacionados con permisos profesionales. El objetivo, aseguran, debe ser "reducir los tiempos de espera y dar una respuesta ajustada a las necesidades actuales" del mercado laboral.