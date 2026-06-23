Cáceres 2031 rebasa los 150 apoyos tras sumar a la mayor red cultural de Extremadura

La candidatura de Cáceres 2031 para convertirse en Capital Europea de la Cultura ha superado las 150 adhesiones oficiales tras incorporar el respaldo de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), considerada la mayor red de participación, formación y dinamización sociocultural de la comunidad autónoma.

Con esta nueva incorporación, el proyecto amplía la red de apoyos institucionales, culturales y sociales que ha ido tejiendo tanto dentro como fuera de la región, reforzando su dimensión territorial y su capacidad de conexión con municipios de toda Extremadura.

222 UP

AUPEX agrupa actualmente a 222 Universidades Populares, de las que 84 se encuentran en la provincia de Cáceres y 138 en la de Badajoz. La entidad desarrolla programas vinculados a la participación ciudadana, el aprendizaje a lo largo de la vida, la inclusión social y la dinamización cultural del territorio.

Desde la candidatura se ha valorado esta adhesión como un respaldo estratégico por la implantación territorial de la organización y por la coincidencia de objetivos entre ambas iniciativas, especialmente en ámbitos como la democratización del acceso a la cultura, la participación activa de la ciudadanía y la generación de oportunidades a través de la actividad cultural.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado que esta incorporación refuerza el carácter regional de la candidatura y ha defendido que Cáceres 2031 es un proyecto “que nace en Cáceres para toda Extremadura”. Asimismo, ha puesto en valor el papel que desempeña AUPEX en la promoción de la cultura y en su acercamiento al mundo rural.

Por su parte, el presidente de AUPEX, Miguel Sansón, ha subrayado la importancia de la cultura como herramienta de participación ciudadana y ha trasladado el apoyo de la entidad a la candidatura cacereña, al considerar que comparte valores y objetivos alineados con la filosofía de las Universidades Populares.

La incorporación de AUPEX permitirá ampliar el alcance territorial de la candidatura gracias a la presencia de esta red en municipios de toda la región. La organización cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos culturales, educativos y sociales orientados a fortalecer la cohesión territorial y la implicación de la ciudadanía.

Con esta adhesión, Cáceres 2031 supera ya los 150 apoyos formalizados por entidades, instituciones y organizaciones de los ámbitos cultural, educativo, social y empresarial, consolidando una alianza cada vez más amplia en torno al objetivo de lograr la designación como Capital Europea de la Cultura 2031.

Los responsables de la candidatura consideran que este crecimiento sostenido de respaldos evidencia el carácter colectivo del proyecto y refuerza una propuesta que aspira a situar a Cáceres y a Extremadura en el centro del panorama cultural europeo durante la próxima década.