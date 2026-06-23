Cáceres sí es moderno

¿Qué sería de nosotros sin el modernismo? Sin él y sin el historiador Francisco Acedo que en sus deliciosos articulos publicados en este mismo diario recordaba como el giro fundamental en la arquitectura modernista en Cáceres lo daría Eloy Sánchez cuando construyó su casa en Barrio Nuevo, con aires modernistas en 1898. A partir de ahí todo comenzaría a cambiar. Construcciones, como la Casa Rodríguez (Bar Habana), de la calle Pizarro, se decorarían externamente con añadidos modernistas. Unos años más tarde y sobre una antigua pensión, de la que se conservan fotografías, se construirá la Casa Higuero Cotrina, levantada por Eusebio Higuero Jabato en la Concepción con Barrio Nuevo, en estilo historicista, con profusión de cantería y grandes escudos.

Añadía que "este historicismo, aunque con tintes clasicistas, también influiría en el desaparecido Banco de España, que se situaba en el lugar que ocupa la oficina central de Caja Extremadura. Un paso más dará, apuntaba, Eduardo Gutiérrez Cedrún cuando encarga en 1905 a Francisco de la Pezuela la construcción de la Casa Grande en Pizarro. Este edificio colosal mezcla el historicismo con el regionalismo y el modernismo, en una obra soberbia, que mereció la Medalla de Bronce de Bellas Artes. O la Casa García-Pelayo o López-Montenegro, en Zurbarán, obra de Galerón de 1915, de estilo neoversallesco que se mezcla con elementos modernistas como los magníficos miradores. Las puertas, de estilo español, son obra de 1916 de Francisco Acedo, artista que introdujo en Cáceres los nuevos lenguajes muebles y cuya amplia obra evolucionó de un modernismo inicial a un final art-déco.

Igualmente destacable es la Casa Higuero Viniegra (actual Hotel Palacete Alameda) de la Calle Moros. Su fachada ecléctica muestra profusión de elementos decorativos, entre los que destaca el magnífico mirador, y su ingreso, con grandes leones, nos habla de la profusión decorativa novecentista. No podemos olvidar la Casa Martín (o Casa Mirón como popularmente se la conoce), que fue propiedad de Mercedes Calle, en San Juan, con su fachada de azulejos neoplaterescos talaveranos, obra de Rodríguez Montano de 1912, quien también -entre otras- trazaría, en ese año la Casa de Félix Candela en la Calle Parras, y, un año más tarde, la Casa García en la Plaza (actual Cafetería el Pato) donde estuvo, en su día el primer hotel de Cáceres, el Hotel Europa. Años más tarde construiría el Chalet Parra Ramos en Cánovas, hoy desaparecido.

Los años 20 suponen el triunfo del nacionalismo arquitectónico en sus dos vertientes, la historicista y la regionalista. Dos arquitectos encarnarán cada una de las dos corrientes: Francisco Calvo y Angel Pérez. El primero realizará en esos años varios proyectos. En un primer momento primará en él, todavía, la arquitectura del hierro (que en Cáceres tuvo pocos exponentes, el único destacable el ya desaparecido Matadero de San Blas, obra de Rodríguez Montano) con grandes miradores de ese material, como en la Casa de Vicente Candela de la Calle Parras; la Casa González-Ulecia de la Calle Sergio Sánchez; o la Casa Polo (u Ortega) de San Pedro. En un segundo momento sustituirá el hierro por grandes miradores de fábrica que le permitirán utilizar una profusa decoración neoplateresca, como en la Casa del Conde de la Quinta de la Enjarada, junto al Palacio de Abrantes, la Casa de Víctor García (conocida también como Casa Ordiales) en la Concepción o la Casa de Mateo Pérez (o Casa Aguilera) en el número 5 de la Avenida de España, donde se produce un verdadero delirio decorativo. También, en esa época, diseña el Instituto Provincial de Higiene en la Plaza de Argel, con un estilo historicista.

Y es que el modernismo es una corriente de renovación artística de finales del siglo XIX y principios del XX a la que se le conoce también como Art Nouveau y entre las disciplinas que engloba se encuentra la arquitectura. Creó una estética nueva inspirada en la naturaleza pero también en las novedades generadas por la Revolución Industrial como el cristal o el acero y supuso una ruptura con el pasado y una apuesta decidida por el futuro. El gusto por las curvas y la sinuosidad, los enrejados, la utilización del cristal en los balcones o la decoración con motivos florales de las fachadas son elementos comunes de la arquitectura modernista.

Barcelona

En España sobresale Barcelona con creadores como Antonio Gaudí o Lluis Domenech como máximos exponentes del Modernismo catalán, convirtiendo a Barcelona en una de las ciudades más señeras y reconocidas de la arquitectura modernista mundial. Lo acabamos de ver ahora con la célebre visita del Papa León XIV y la iluminación de la Sagrada Familia, espectáculo que dio mayor realce a la catedral de una de las ciudades más bellas del planeta.

Fuera de Barcelona destacan Cartagena, Valencia, Madrid, Zamora, León, o Bilbao pero sobre todo Melilla, ciudad de la que pocas veces se habla pero que atesora un gran número de edificios Modernistas, hasta el punto de que Melilla es la segunda ciudad española con más edificios modernistas. Y en Cáceres tenemos una maravillosa representación de edificios modernistas, aunque muchos fueron derribados, pero bien es verdad que el Ayuntamiento de Cáceres tiene catalogados alrededor de 100 edificios modernistas y edificios con aportes o influencias modernistas que a menudo pasan desapercibidos.

Hoy hemos querido detenernos, en este paseo matutino de El Periódico Extremadura por la casa de Tomás Pérez (1927), obra del arquitecto Ángel Perez que se ubica en el número 3 de la Avenida de España. El edificio consta de tres plantas, ático y una espléndida torreta. En la actualidad, en sus bajos acoge una oficina del BBVA. Junto a él se encuentra el número 5 de la misma avenida de un edificio de tres plantas más bajos en la que destaca la hermosa fachada con sus balcones y los elementos ornamentales. Es una obra del arquitecto Francisco Calvo siendo los constructores E. y Francisco Mirón. El inmueble data de 1929.

En sus bajos, locales como Zapatos Zambrano y la antigua tienda de Expert, ya cerrada y que en su origen fue José Luis Panadero. Allí, en la avenida de España, se repartían en su imponente escaparate las primeras televisiones a color, los tocadiscos, las batidoras, las minicadenas Philips y las gigantes aspiradoras a las que solo podían aspirar, y nunca mejor dicho, los pudientes que vivían en los pisos del Ensanche con puerta de servicio y ‘pedigrí’.

José Luis Panadero llegó a convertirse en una institución. Camino de la plaza, los cacereños se ponían frente a los cristales de su establecimiento a ver las películas, los anuncios o a Jesús Hermida e Irma Soriano cuando llegó el boom de las privadas, mientras los muchachos comían pipas y gusanitos de Sánchez Cortés o raspaduras de La Estila.

La radio de Estorninos

Recordaba aquella tienda algo parecido a lo que sucedía en Estorninos, un pueblo de la provincia de Cáceres donde había muy pocas casas: el médico era el de Alcántara, el cura era el de Alcántara, y vivía Jesús, que acabó trasladándose a Cáceres y que se hizo muy famoso después de hacerse con una radio; la sacaba a la puerta y allá que se arremolinaba todo el vecindario para escuchar los programas de discos dedicados y ‘Simplemente María’, una radionovela que entonces hacía furor.

Ay, la radio, la tele y sus milagros. Eran los años en los que José Luis Panadero compartía el monopolio del electrodoméstico con Leocadio, Leocadio Durán Mendo, quien a los 11 años ingresó en el colegio del Madruelo, que previamente había sido habilitado como cuartel del Ejército, y luego se convirtió en la escuela más famosa de toda la ciudad. Allí le dio clase don José Ríos Valiente, que era un grandísimo profesor. Aprendido lo preciso, Leocadio salió del Madruelo a los 13 años al coincidir que un chaval de su barrio, Nemesio, le comentó que en la Oficina de Clases Pasivas necesitaban un botones.

En ese oficio estuvo Leocadio hasta que a los 17 consiguió otro trabajo -esta vez ya como aspirante administrativo-, en Almacenes Abad, que era una ferretería de grandes dimensiones, con un corralón muy grande, situada en el número 20 de la avenida de España. La función de Leocadio era la de la administración en unas oficinas que Abad tenía en la calle Moret, desde la que se ocupaban de toda la contabilidad del negocio. En ese departamento fue compañero de Joaquín Ojalvo, Francisco Corcho, Lorenzo Jiménez o Pedro Tejado.

La expansión

En 1977 decidió probar suerte junto a su hermano José y montaron Leocadio SA, la cadena de tiendas de electrodomésticos más importante que tuvo la ciudad. Comenzaron en Hernán Cortés y se expansionaron luego por San Antón, Donoso Cortés, Antonio Hurtado y Plasencia: televisores, lavadoras, frigoríficos, el boom del vídeo...

Frente a José Luis Panadero los jóvenes comían pipas y gusanitos cuando llegó el boom de las privadas

Junto a Leocadio, Panadero fue otro de los clásicos, en esos tiempos en los que la zona de Moret era el área comercial más concurrida de todo Cáceres: allí estaban los Sobrinos de Gabino Díez, los almacenes de tejidos de Gozalo, la farmacia de Acedo, con su rebotica plagada de intelectuales, o el bar Maleno, con su especialidad de ranas.

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Panadero, situado junto al Requeté (los grandes almacenes más populares de Cáceres), se convirtió luego en Expert, que cerró en 2013. A lo largo del tiempo la tienda ha servido para poner rastrillos y hasta un ‘Todo a 100’. Ahora, sigue vacío en los bajos de un edificio que sigue dando prestancia al modernismo del Cáceres moderno.