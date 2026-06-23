Emergencia climática
El calor se dispara en Cáceres y las alertas saltan por las personas sin hogar: "Les daremos agua y comida"
El Consistorio también adapta horarios de trabajadores municipales expuestos al sol y recuerda a la ciudadanía precauciones básicas para evitar golpes de calor
El Ayuntamiento de Cáceres ha activado el Itinerario de Emergencia Social para Personas sin Hogar ante las altas temperaturas, un protocolo de actuación que incluye medidas específicas durante los meses de verano con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables frente a episodios de calor extremo. Este dispositivo está coordinado por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) en colaboración con entidades sociales como DYA y Cáritas, reforzando de manera integral la atención y asistencia a las personas que se encuentran en situación de calle.
La concejala del Imas, Jacobi Ceballos, ha manifestado que "nuestra prioridad es asegurar que nadie queda desamparado ante las olas de calor y por ello un año más activamos este itinerario de emergencia con el que garantizamos una respuesta rápida, humana y eficaz en los momentos de mayor necesidad".
Durante el periodo estival, será DYA la entidad encargada de intervenir de forma prioritaria una vez que el servicio de emergencias 112 active los avisos por altas temperaturas, desarrollando su labor en el horario más adecuado para la prestación del servicio y asegurando la atención e hidratación de las personas en situación de calle.
Entre las medidas previstas se encuentra el refuerzo del reparto de agua y alimentos, así como la asistencia directa en la vía pública para garantizar la hidratación y el seguimiento de las personas sin hogar durante los días de mayor riesgo.
“Cabe destacar que los equipos de DYA ya se encuentran sobre el terreno realizando un seguimiento preventivo para comprobar el estado de salud de estas personas. Aunque el protocolo oficial se activa ante alertas específicas, la entidad mantiene una labor continua de acompañamiento durante todo el año que ahora se intensifica”, ha resaltado Ceballos.
Además, DYA mantendrá contacto directo con Cáritas Diocesana para conocer la disponibilidad de plazas tanto en el Centro Vida como en el Centro de Emergencia Social, coordinando igualmente con Policía Local o Policía Nacional aquellos acompañamientos que sean necesarios.
Medidas de prevención en el ámbito laboral municipal
El Ayuntamiento de Cáceres también ha adoptado medidas específicas dirigidas a la protección de sus trabajadores. En el ámbito de la seguridad laboral, se han adaptado los horarios de los empleados municipales que desempeñan trabajos al aire libre con el fin de evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad. Asimismo, se están utilizando dispositivos inteligentes para monitorizar la temperatura corporal y ambiental, con el objetivo de prevenir posibles golpes de calor.
Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones durante estos días, recordando la importancia de mantener una hidratación constante, evitar la exposición al sol entre las 12.00 y las 17.00 horas y utilizar ropa ligera, gorra y protección solar.
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