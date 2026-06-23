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Cinco taxis adaptados más para Cáceres: la ciudad refuerza un servicio clave para la movilidad reducida

El ayuntamiento ha aprobado la adjudicación definitiva de las nuevas licencias, que estarán destinadas a vehículos adaptados y prestarán servicio urbano en la capital cacereña

Taxis en la parada de Cánovas.

Taxis en la parada de Cánovas. / Carlos Gil

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres contará con cinco taxis adaptados más para personas con movilidad reducida, una ampliación que busca reforzar un servicio especialmente sensible para quienes necesitan desplazarse por la ciudad sin depender de terceros, de horarios limitados o de la disponibilidad puntual de vehículos preparados. La medida no solo aumenta el número de licencias municipales, sino que incide en una cuestión cotidiana: poder llegar al médico, acudir a una gestión, desplazarse hasta una estación o moverse entre barrios con mayor autonomía.

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la adjudicación definitiva de cinco nuevas licencias municipales de auto-taxi adaptado, todas ellas para vehículos destinados a personas con movilidad reducida. La convocatoria fue publicada por el consistorio el pasado 11 de junio y se enmarca en el procedimiento iniciado para incrementar el número de licencias de taxi de la ciudad. Según la documentación municipal, el aumento se ha concretado en las licencias 76, 77, 78, 79 y 80, que han quedado ya asignadas tras la valoración de las solicitudes presentadas.

Una mejora pendiente en la movilidad diaria

La resolución supone un paso más en la adaptación del transporte público urbano a las necesidades de una población cada vez más diversa, en la que la accesibilidad no se limita a eliminar barreras arquitectónicas. Para muchas personas con movilidad reducida, mayores o usuarios de silla de ruedas, el taxi adaptado es una herramienta imprescindible para desplazamientos que no siempre pueden resolverse con otros medios de transporte.

La ampliación llega además con una condición concreta: las nuevas licencias son vehículos adaptados para movilidad reducida y sin autorización VT, por lo que estarán vinculadas al servicio urbano en Cáceres. Es decir, el refuerzo se dirige al funcionamiento interno de la ciudad y a la cobertura de trayectos dentro del ámbito municipal, según recoge la convocatoria del Ayuntamiento.

Cinco licencias ya adjudicadas

El procedimiento ha quedado cerrado con la lista definitiva de adjudicatarios. La comisión de valoración estudió las solicitudes presentadas y otorgó puntuación a los aspirantes conforme a las bases reguladoras de la convocatoria, que habían sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de marzo de 2026. Después de ese proceso, la Alcaldía ha aprobado el listado definitivo de candidatos que han obtenido licencia municipal de autotaxi adaptado.

Las licencias permitirán ampliar la flota municipal con vehículos preparados para el acceso de personas con movilidad reducida. La resolución también ordena la notificación a los interesados y su publicación en los canales oficiales del ayuntamiento, la Policía Local y la web municipal.

Más autonomía en una ciudad complicada

La incorporación de estos cinco taxis adaptados tiene especial relevancia en una ciudad como Cáceres, donde la orografía, la dispersión de algunos barrios y la presencia de zonas históricas con calles estrechas o pendientes condicionan muchos desplazamientos. Para quienes tienen problemas de movilidad, la existencia de más vehículos adaptados puede marcar la diferencia entre poder resolver una cita con normalidad o depender de una disponibilidad muy limitada.

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El refuerzo del servicio abre ahora la siguiente cuestión: cuándo estarán plenamente operativos estos nuevos vehículos y cómo se organizará su disponibilidad para que la mejora administrativa se traduzca en una respuesta efectiva para los usuarios. La ampliación de licencias ya está aprobada; el reto será que ese incremento se note en la calle, especialmente en horarios de mayor demanda, fines de semana y desplazamientos vinculados a centros sanitarios, estaciones o barrios más alejados del centro.

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