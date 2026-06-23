Cuenta atrás para que Cáceres estrene la Ronda Sur: la pasarela de la Vía de la Plata ya está instalada y la carretera abrirá en julio

La gran pasarela ya está colocada. Después de meses de obras, movimientos de tierra y estructuras a medio levantar, la pieza más simbólica de la prolongación de la Ronda Sur de Cáceres ha quedado instalada sobre el punto en el que la nueva carretera se ha encontrado con una historia mucho más antigua: la de la Vía de la Plata.

Galería | Así está quedando la pasarela de la Ronda Sur de Cáceres /

La estructura, de 165 metros de longitud, no es una pasarela más. Su presencia recuerda que esta obra, pensada para mejorar el tráfico y ordenar las conexiones del sur de la ciudad, tuvo que cambiar sus planes cuando aparecieron restos vinculados al viejo trazado romano. Donde iba a imponerse solo el asfalto, la infraestructura ha tenido que abrir un hueco al patrimonio.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha confirmado que los trabajos continúan conforme a lo previsto y que la previsión es que la actuación esté finalizada a finales del mes de julio. Hasta entonces quedan por delante la ejecución de la capa de rodadura, la señalización horizontal y vertical y los remates finales.

Una obra que ha cambiado al encontrarse con el pasado

La pasarela se levanta en el tramo que conecta la glorieta de la carretera de Miajadas, en el acceso a la EX-206, con la glorieta del recinto ferial. Es uno de los puntos clave de la prolongación de la Ronda Sur, una infraestructura esperada durante años para mejorar la movilidad entre Nuevo Cáceres, Casa Plata, el ferial y otros accesos del sur de la ciudad.

Pero el hallazgo de restos de la Vía de la Plata obligó a mirar la obra de otra manera. El proyecto inicial tuvo que adaptarse para proteger ese ámbito arqueológico. La glorieta prevista fue sustituida por una intersección en forma de T doble y se incorporó una pasarela elevada para salvar la zona sin aislarla del recorrido peatonal.

Siete vanos y un paso para peatones, ciclistas y peregrinos

La estructura cuenta con siete vanos, con luces de entre 10 y 48 metros, y rampas ajardinadas con cipreses. Su función será permitir el paso de peatones y ciclistas, pero también proteger y hacer visible un espacio patrimonial que podría haberse convertido en un simple obstáculo de obra.

Fotogalería | Así será la nueva pasarela peatonal de la Ronda Sureste /

La pasarela conectará con la senda peatonal y el carril bici previstos a lo largo de la Ronda Sur. Para los vecinos, será un paso más dentro del nuevo corredor de movilidad. Para quienes recorren la ciudad a pie o en bicicleta, permitirá atravesar este ámbito sin romper la continuidad del itinerario. Y para los peregrinos, tendrá además una lectura especial por su vinculación con la Vía de la Plata y el Camino de Santiago.

La recta final de una infraestructura clave

Con la pasarela ya instalada, la prolongación de la Ronda Sureste entra en su tramo final. La Junta sitúa el horizonte de finalización a finales de julio, una vez que se completen los firmes, la señalización y los últimos trabajos de remate. Se trata del tramo correspondiente al trazado entre la rotonda del ferial y la de la carretera de Miajadas. El resto, que llega hasta la carretera de Badajoz, va con más retraso y no estará disponible hasta 2027.

La actuación forma parte de una inversión de 17,4 millones de euros entre los dos tramos en ejecución de la ronda. La obra corre a cargo de la UTE formada por Construcciones y Obras Públicas del Guadiana y Vías y Construcciones, con Invenio Consultores Ingenieros como asistencia técnica a la dirección de obra.

Cáceres suma así una infraestructura con una carga simbólica poco frecuente. Una pasarela levantada para cruzar una ronda, sí, pero también para recordar que bajo el crecimiento de la ciudad siguen apareciendo caminos que ya estaban ahí mucho antes.