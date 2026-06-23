Denuncian que Cáceres es la única ciudad de más de 50.000 habitantes sin vehículo de atestados

El sindicato CSIF ha denunciado que la Policía Local de Cáceres carece desde hace tres años de un vehículo de atestados, una situación que, según la organización, sitúa a la ciudad como la única de más de 50.000 habitantes en España sin este recurso específico para la gestión de accidentes de tráfico y controles de alcohol y drogas.

Atestados sin el vehículo adecuado. / CSIF

'Incompresible'

La central sindical, mayoritaria en el Ayuntamiento de Cáceres, considera “incomprensible” que tras tres años de procesos administrativos no se haya incorporado un furgón de atestados, pese a las necesidades operativas de la unidad de tráfico de la Policía Local.

CSIF ha señalado que la ausencia de este medio obliga a los agentes a realizar parte de sus intervenciones en condiciones que califica de “inadecuadas”, incluyendo la realización de pruebas de alcoholemia y drogas a la vista de los ciudadanos, sin la privacidad necesaria.

Asimismo, denuncia que los efectivos deben recurrir a espacios improvisados para la gestión de documentación policial y material técnico, lo que, a su juicio, afecta tanto a la eficacia del servicio como a las condiciones laborales.

Cesión

El sindicato recuerda que durante los últimos seis meses la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX) ha cedido un vehículo de forma temporal, aunque este ha tenido que ser recuperado recientemente para labores formativas.

CSIF advierte además de que la situación puede complicar las campañas de control de la Dirección General de Tráfico (DGT) previstas para los meses de verano, especialmente las relacionadas con alcohol, drogas y velocidad.

La organización sindical subraya también que un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales concluyó que los vehículos de atestados deben garantizar condiciones adecuadas para la toma de declaraciones, realización de pruebas y redacción de informes, algo que, según afirma, no se cumple actualmente en Cáceres.

Por todo ello, CSIF exige al Ayuntamiento la incorporación “inmediata” de un vehículo de atestados y responsabiliza al concejal de Seguridad, Pedro Muriel, de la situación, llegando a pedir que asuma responsabilidades políticas si no se resuelve el problema.