El Festival de Teatro Clásico de Alcántara celebra su 40 aniversario llevando la cultura a las calles

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara conmemorará este verano su 40ª edición reforzando una de sus propuestas más características, la programación paralela que transforma calles, plazas y espacios emblemáticos del municipio en escenarios abiertos para el público. Del 1 al 9 de agosto, el denominado 'Festival Off' volverá a extender la actividad cultural más allá del Conventual de San Benito con una agenda gratuita y dirigida a espectadores de todas las edades.

La cultura toma las calles

La iniciativa, consolidada como uno de los principales distintivos del certamen, ofrecerá una combinación de teatro, música, magia, circo, espectáculos itinerantes y actividades familiares que buscarán integrar a residentes y visitantes en una experiencia cultural compartida.

La programación arrancará con un recital poético a cargo del Grupo de Poesía de Alcántara y dará paso a distintas propuestas escénicas y de animación que acercarán tanto los textos clásicos como nuevas formas de creación artística a públicos diversos. Entre las actividades previstas destacan espectáculos de calle, montajes de carácter familiar y producciones que combinan elementos teatrales y visuales.

Las actividades para niños y familias volverán a ocupar un lugar destacado dentro de la programación, con talleres y propuestas participativas diseñadas para fomentar el contacto con las artes escénicas desde edades tempranas. A ello se sumarán diferentes animaciones y pasacalles que recorrerán la localidad durante los días del festival.

Momento de la representación de la obra 'Céfalo y Pocris', de Calderón de la Barca, en una de las ediciones del festival. / LORENZO CORDERO

Un festival convertido en referente

La edición de este año incluirá además varios espectáculos de gran formato y una actividad conmemorativa dedicada a recordar la trayectoria del festival en sus cuarenta años de historia, una celebración que pretende reconocer la evolución y el arraigo de una cita cultural convertida en referencia dentro del panorama nacional. El patrimonio histórico de Alcántara también formará parte de la experiencia a través de paseos teatralizados y actividades de recreación histórica, mientras que el Mercado Artesanal y Gastronómico completará la oferta cultural durante el último fin de semana con productos locales y propuestas de animación. Con esta programación, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara busca reforzar su apuesta por una cultura cercana y participativa, consolidando un modelo que durante cuatro décadas ha convertido al municipio cacereño en un punto de encuentro entre patrimonio, escena y ciudadanía.