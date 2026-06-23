El Festival de Teatro Clásico de Cáceres llega a su recta final con Lope de Vega y teatro para niños

Lope de Vega vuelve a cobrar protagonismo en Cáceres con la representación de La vengadora de las mujeres, una propuesta que forma parte de la programación del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Paralelamente, el público infantil de la ciudad participa en el campamento del Siglo de Oro, una actividad cultural y educativa gestionada por la actriz Asun Mieres. Ambas iniciativas han sido presentadas este lunes en Cáceres y forman parte de la recta final del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que continúa acercando los grandes textos del Siglo de Oro a públicos de todas las edades. Han participado en la presentación Marisa Caldera, directora del Gran Teatro de Cáceres, la actriz Asun Mieres, el actor extremeño José Vicente, así como dos representantes de la ESAD y de la compañía Maltravieso.

Formación teatral y experiencias escénicas en la ESAD y Maltravieso

En primer lugar, Yayo, de la ESAD, ha explicado el taller que están impartiendo, centrado en una propuesta basada en el tenis como herramienta pedagógica para acercarse al teatro. El objetivo de esta iniciativa es entender la práctica escénica como un espacio de juego, dinámico y lleno de acción, en el que se trabaja a través de distintas dinámicas y ejercicios inspirados en este deporte. "Están siendo unos días espectaculares, con la participación de público de todas las edades, tanto joven como mayor. Nos sentimos muy felices con la experiencia. Llevamos ya dos días de trabajo y aún nos quedan dos más, en los que seguiremos profundizando en El perro del hortelano. Para quienes estamos ya en la recta final de esta profesión, consideramos fundamental transmitir el conocimiento de todo aquello que hemos recibido a lo largo de nuestra trayectoria".

Por otro lado, desde la Escuela de Arte Dramático Maltravieso, que cuenta con más de diez años de trayectoria dedicada a la creación teatral y a la formación de alumnado que posteriormente suele continuar sus estudios en la ESAD, destacan la consolidación de este proyecto pedagógico y artístico. "Este año contamos con un grupo de teatro de adultos en la escuela formado en su mayoría por alumnos de primer año, aunque también participan intérpretes con más experiencia. Juntos pondremos en escena El sueño de una noche de verano este miércoles a las 20.00 horas en el Palacio de Carvajal".

Un Lope de Vega protofeminista que dialoga con el presente

Asimismo, el actor extremeño José Vicente ha ofrecido detalles sobre la representación de La vengadora de las mujeres, una obra poco conocida de Lope de Vega que ha destacado por su carácter protofeminista, anterior incluso al desarrollo del feminismo como movimiento. El intérprete ha subrayado que este tipo de textos evidencian cómo una obra escrita en el siglo XVII puede seguir dialogando plenamente con el siglo XXI, reforzando la importancia de promover festivales como el de Cáceres para acercar estos clásicos al público actual. "La protagonista de la obra descubre, a través de la lectura de distintos libros, la idea de crear una escuela destinada a enseñar a odiar a los hombres. Sin embargo, la historia concluye con su matrimonio con el galán, condicionado por las normas sociales de la época. En mi caso, interpreto a Elisardo, el galán clásico que debe conquistar a la joven Laura. A lo largo de la obra, el personaje va tomando conciencia de que la conquista no puede basarse en los estereotipos tradicionales, sino en el respeto, el reconocimiento del otro como igual y la superación de los prejuicios sociales. Además, la obra incluye una segunda trama paralela en la que se plantea una relación homosexual".

Rueda de prensa celebrada este martes con motivo de la recta final del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Un campamento de teatro clásico para formar al público del futuro

Por último, la actriz Asun Mieres ha destacado el inicio del primer campamento de teatro clásico dentro del festival, una iniciativa que arrancó este lunes a las 9.00 horas. Tras 25 años vinculada al teatro clásico, Mieres ha subrayado la importancia de este proyecto formativo, al considerar que el público infantil constituye la base y el futuro de este tipo de propuestas culturales. El campamento reúne a 30 niños y niñas de entre 7 y 12 años, que durante estos días trabajarán en una actividad teatral que culminará con una representación especial inspirada en Don Quijote. Además, el miércoles podrán conocer el espacio escénico donde actuarán el próximo 30 de junio a las 20.00 horas en el Gran Teatro de Cáceres.