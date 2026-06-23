Jacobi Ceballos asume Asuntos Sociales, Mujer y LGBTI con la "mano tendida" a los colectivos de Cáceres

Jacobi Ceballos ha asumido la Concejalía de Asuntos Sociales, Mujer y LGBTI del Ayuntamiento de Cáceres con "todas las ganas y toda la ilusión" y con el compromiso de mantener la colaboración con asociaciones y colectivos ciudadanos. La edil ha incorporado estas nuevas responsabilidades tras la salida del Gobierno municipal de Encarna Solís, nombrada recientemente gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Ceballos, que ya estaba al frente de Participación Ciudadana y Universidad Popular, se hará cargo ahora también de unas áreas especialmente sensibles en el tramo final del mandato municipal. Lo hará durante los próximos diez meses, hasta las elecciones municipales, después de que el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, haya depositado en ella esta nueva responsabilidad dentro del equipo de gobierno.

Al ser preguntada este lunes por cómo afronta las nuevas delegaciones, la concejala ha agradecido la confianza del regidor y ha asegurado que asume el encargo "con todas las ganas y toda la ilusión".

"Compromiso al 300%"

"Mi compromiso con la ciudad y con este proyecto de equipo está al 300%, por no decir el 100%", ha señalado Ceballos, que ha insistido en que su forma de trabajo seguirá marcada por la cercanía con los colectivos y por la escucha activa.

La edil ha defendido que la participación ciudadana, área que ya gestionaba, tiene un carácter transversal y conecta con las nuevas competencias que ahora incorpora. "Con la mano tendida, como hasta ahora, porque participación ciudadana al final es transversal, es para todos y todas y para toda la ciudad", ha afirmado.

Nuevas responsabilidades en el tramo final del mandato

La reorganización del Gobierno municipal se produce después del nombramiento de Encarna Solís como gerente del SES, lo que ha obligado al Ayuntamiento a redistribuir sus competencias. Ceballos asumirá así políticas vinculadas a los servicios sociales, igualdad, mujer y diversidad, además de mantener las áreas de participación vecinal y Universidad Popular.

La concejala ha trasladado que su intención es seguir trabajando en colaboración con la ciudadanía y con las entidades del tejido social cacereño, en una etapa en la que estas áreas tendrán continuidad bajo su dirección hasta el final del mandato.