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El Museo de Cáceres convierte sus salas en un campamento de arqueología, juegos y misterios

El Museo de Cáceres impulsa el aprendizaje del patrimonio histórico, arqueológico y artístico extremeño a través del juego y la tecnología para niños de 8 a 12 años

Campamento de verano en el Museo de Cáceres.

Campamento de verano en el Museo de Cáceres. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Museo de Cáceres ha iniciado este lunes una nueva edición de su Campamento de Verano, una propuesta de ocio educativo con la que busca acercar el patrimonio histórico, arqueológico y artístico de Extremadura a los más jóvenes desde el juego, la experimentación y el contacto directo con las colecciones del centro.

La directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda, ha asistido a la inauguración de los cursos acompañada por la directora del museo, Raquel Preciados, en una jornada que ha marcado el arranque de un programa pensado para que la infancia establezca una relación más cercana con los espacios museísticos fuera del horario escolar.

La actividad se desarrolla en las dependencias del Museo de Cáceres, en la Casa de los Caballos, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.30 horas. Está dirigida a niños de entre 8 y 12 años, organizados en grupos semanales con un máximo de 20 participantes por semana. El programa completo se extenderá durante tres semanas, desde este lunes 22 de junio hasta el 10 de julio.

Patrimonio, tecnología y juego

El campamento combina contenidos históricos con dinámicas participativas y herramientas tecnológicas. Los participantes utilizarán tabletas digitales para resolver misiones interactivas diseñadas específicamente para recorrer e interactuar con las salas de exposición del museo.

El proyecto plantea un viaje cronológico por las colecciones arqueológicas y artísticas custodiadas por el centro. Los menores se acercarán a las primeras etapas de la humanidad mediante dinámicas de grupo y juegos de rol en vivo, con actividades vinculadas a los ritos y modos de vida de las sociedades megalíticas.

También habrá espacio para la Protohistoria y la Edad Antigua en Extremadura, con propuestas centradas en las primeras escrituras, el legado de las grandes civilizaciones mediterráneas, la artesanía, la mitología y las estrategias del mundo romano.

Un escape room para cerrar cada semana

Cada bloque semanal terminará con una jornada de clausura basada en el juego y el trabajo en equipo. Esa actividad final combinará desafíos de ingenio, una línea del tiempo cooperativa y un gran juego de escapismo y pistas por todo el recinto, en el que los niños deberán resolver un misterio final.

El último tramo del programa invitará además a explorar manifestaciones artísticas desde el medievo hasta la edad contemporánea, con talleres plásticos, artes gráficas y juegos de estrategia tradicionales de origen medieval.

Noticias relacionadas y más

La programación se completará ya en julio, los días 11 y 12, con un taller para familias en el Campamento de Cáceres El Viejo. Allí se realizará un simulacro de excavación arqueológica, una actividad de restauración de cerámica y una sesión de interpretación del yacimiento arqueológico.

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