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No te olvides de pagar estos impuestos municipales en Cáceres: te pueden poner recargo si te retrasas más de esta fecha

Los recibos podrán abonarse en periodo voluntario, sin recargo, a través de entidades colaboradoras, domiciliación bancaria o pago telemático

Impuesto de Bienes Inmuebles de Cáceres.

Impuesto de Bienes Inmuebles de Cáceres. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El calendario fiscal vuelve a marcar una fecha en rojo para contribuyentes, comerciantes y usuarios de servicios municipales en Cáceres. El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres, dependiente de la Diputación Provincial, ha abierto el periodo voluntario de cobro de distintos recibos incluidos en los padrones tributarios publicados este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, con una fecha límite clara: el 20 de agosto de 2026.

En el caso de la capital cacereña, el anuncio incluye recibos correspondientes a ingresos de derecho público del mes de abril, entre ellos arrendamientos, mercado de abastos, ocupación de locales de dominio público y ocupación de vía pública. También figura la tasa por el servicio de ayuda a domicilio, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo.

Pago sin recargo hasta agosto

Durante este periodo voluntario, los recibos podrán abonarse sin recargo alguno. El pago podrá realizarse en cualquier entidad financiera colaboradora, mediante domiciliación bancaria o de forma telemática, tanto a través de la banca electrónica como en la web del OARGT o en su sede electrónica con certificado digital o Cl@ve.

El organismo ha recordado que, una vez superado el plazo voluntario, las deudas pendientes pasarán al procedimiento de apremio. Eso implicará la aplicación del recargo correspondiente, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Un mes de exposición pública

Los padrones permanecerán en exposición pública durante un mes desde el inicio del periodo de pago. En ese tiempo, las personas interesadas podrán consultar los datos por medios electrónicos en la sede del OARGT o de forma presencial en las oficinas del organismo o del ayuntamiento correspondiente.

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Contra la exposición pública de los padrones y las liquidaciones incluidas en ellos se podrá presentar recurso de reposición en el plazo de un mes, que empezará a contar desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición pública.

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