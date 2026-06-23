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El 'Paseo de la Diversidad' será una realidad en Cáceres, según ha confirmado el alcalde Rafa Mateos

El Ayuntamiento de Cáceres formaliza el expediente para renombrar el paseo que une la avenida de Hernán Cortés y el Parque del Príncipe

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, acompañado de concejales y asociaciones, en la presentación de la programación del Orgullo.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, acompañado de concejales y asociaciones, en la presentación de la programación del Orgullo. / Esteban Valero Vizcano

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Este lunes, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado en rueda de prensa la aprobación del denominado Paseo de la Diversidad en la ciudad. El anuncio se ha realizado en el marco de la presentación de la programación del Orgullo en Cáceres.

Aprobado el 'Paseo de la Diversidad'

"Hemos formalizado el expediente para que el paseo que discurre en paralelo a la avenida de Hernán Cortés y al Parque del Príncipe pase a denominarse, de forma oficial, Paseo de la Diversidad. Este trámite ha sido impulsado desde la Concejalía de Cultura y ya ha recibido el visto bueno correspondiente. En las instituciones, en ocasiones, las cuestiones deben formalizarse y tramitarse adecuadamente, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones en las que los anuncios no llegaron a ejecutarse y quedaron sin materializar. En este caso, el Paseo de la Diversidad contará con validez oficial y efectiva".

Iniciativas que refuerzan la igualdad y la convivencia

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de las instituciones con la visibilización y el apoyo al colectivo LGTBIQ+, contribuyendo a la construcción de espacios públicos más inclusivos y representativos. La denominación de lugares emblemáticos con valores vinculados a la diversidad supone un gesto simbólico que ayuda a consolidar el respeto, la convivencia y la igualdad en el conjunto de la sociedad. En el contexto de Extremadura, estas acciones resultan especialmente relevantes al promover la convivencia de la diversidad en el entorno cotidiano y urbano.

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Además, permiten generar referentes positivos y promover una mayor sensibilización social, especialmente en las nuevas generaciones, consolidando así un mensaje de tolerancia y respeto en el espacio público.

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