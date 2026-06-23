Impagos de suministros
Seis comunidades de vecinos acumulan más de 118.000 euros de deuda por el agua en Cáceres
El Ayuntamiento reclama cerca de 275.000 euros en recibos impagados y avisa con cortar el suministro a cientos de abonados
El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado un procedimiento para reclamar el pago de 274.789,81 euros en recibos de agua pendientes, para un servicio esencial que gestiona en la ciudad la empresa Canal de Isabel II. La relación incluye cientos de contratos de suministro con facturas impagadas correspondientes al periodo comprendido entre el segundo bimestre de 2023 y el quinto bimestre de 2025.
43% del total
Entre los datos más llamativos figura la situación de seis comunidades de propietarios, que acumulan por sí solas 118.633,32 euros de deuda, lo que representa aproximadamente el 43% del importe total reclamado por el servicio municipal de aguas.
Las mayores cantidades pendientes corresponden a suministros comunitarios situados en las calles Río Ródano, Río Tíber y Río Vístula, en la barriada de Aldea Moret. Destaca especialmente la comunidad de Río Ródano, 4, con una deuda de 55.182,25 euros, la mayor de toda la relación publicada por el Ayuntamiento.
A esta le siguen otros suministros comunitarios con importantes cantidades pendientes, como Río Ródano, 6, con 18.597,17 euros; Río Vístula, 1 Comunidad Sur, con 16.080,80 euros; Río Tíber, 8 Comunidad Norte, con 12.472,84 euros; Río Vístula, 1 Comunidad Norte, con 11.424,05 euros; y Río Tíber, 8 Comunidad Sur, con 4.876,21 euros.
Locales comerciales
Sin embargo, la deuda no se concentra únicamente en estas comunidades. El listado también recoge decenas de locales comerciales repartidos por distintos puntos de la ciudad, algunos de ellos con impagos acumulados durante varios años.
Entre los expedientes más elevados destaca un local situado en la calle Mérida, con una deuda de 23.442,87 euros, la segunda mayor de todo el listado. También figuran un establecimiento de la calle Moret, con 8.982,56 euros pendientes; otro en Abilio Rodríguez Rosillo, con 8.975,36 euros; un local de Gil Cordero, con 4.921,95 euros; otro en la calle Parras, con 4.785,34 euros; y un establecimiento de la calle Universidad, con una deuda de 4.230,21 euros.
Particulares
La relación incluye igualmente numerosos contratos de viviendas particulares distribuidas por barrios como Aldea Moret, Mejostilla, Nuevo Cáceres, Cáceres el Viejo, Plaza de Toros, San Blas, el Centro y Llopis Ivorra. Aunque la mayoría de las cantidades pendientes oscilan entre varias decenas y algunos cientos de euros, existen casos especialmente llamativos.
Entre ellos figura una vivienda de la calle Pizarro, con una deuda acumulada de 6.332,64 euros, así como otro inmueble ubicado en General Margallo, con 5.077,19 euros pendientes de pago. También aparecen deudas relevantes en calles como Medico Sorapán, con 2.500,32 euros, y Alfambra, con 2.507,91 euros.
Según el anuncio municipal, los titulares de los contratos afectados disponen de un plazo máximo de diez días (tras la publicación del edicto) para regularizar su situación. En caso contrario, el Ayuntamiento procederá a la suspensión del suministro de agua.
Además, el consistorio advierte de que, si transcurren quince días desde el corte y el abonado continúa sin pagar la deuda pendiente, se procederá a la baja de oficio del contrato, debiendo asumir además los costes derivados tanto de la suspensión como de la posterior reposición del servicio.
El Ayuntamiento recuerda que aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de las cantidades reclamadas pueden dirigirse a los Servicios Sociales Municipales para estudiar posibles ayudas o mecanismos de apoyo.
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