Un singular concierto para plantas llega este martes al Ateneo de Cáceres

Numerosas propuestas culturales este martes en la ciudad.

El Ateneo de Cáceres acoge un innovador concierto basado en la música de las plantas

Este martes a las 19.30 horas, el Ateneo de Cáceres será escenario de una propuesta artística y sensorial singular: Concierto para plantas en tres movimientos. El creador multidisciplinar Martín León ofrecerá una experiencia de biosonificación musical, una técnica que convierte en composiciones sonoras en directo los impulsos eléctricos y vibraciones biológicas de las plantas. Impulsado por el 'Club Universo Extremeño', el evento plantea un original encuentro entre naturaleza, tecnología y arte sonoro, invitando al público a descubrir la "música oculta" del mundo vegetal en una velada íntima y evocadora. La iniciativa cuenta además con la colaboración de la Diputación de Cáceres y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE).

La Filmoteca de Cáceres proyecta este martes la comedia española Laponia

La Filmoteca de Cáceres ofrecerá este martes a las 20.30 horas, una nueva cita con el cine nacional gracias a la proyección de Laponia, una producción española estrenada este mismo año y dirigida por David Serrano, reconocido por títulos como 'Días de fútbol' y 'Voy a pasármelo bien'. La película, protagonizada por Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjørn Enger, adapta la exitosa obra teatral de Cristina Clemente y Marc Angelet. La historia sitúa a dos familias reunidas en Laponia durante las Navidades, donde un debate sobre las mentiras infantiles y la educación desencadenará una sucesión de conflictos y secretos familiares. La sesión forma parte del 'Ciclo Comedia Dramática' y propone una mirada ácida, divertida y actual sobre las relaciones personales y la crianza. Con una duración de 89 minutos, se presenta como una interesante opción para disfrutar del cine en pantalla grande.

La Noche de San Juan en el Palacio de la Isla

El Patio de los Naranjos del Palacio de la Isla de Cáceres volverá a convertirse en escenario de cultura y emoción con una nueva edición de Poesía y Música en la Noche de San Juan, una cita ya consolidada que este año celebrará su decimoquinta edición este 23 de junio a las 21.30 horas. El encuentro propone una velada especial en la que la poesía y la música se fundirán bajo el cielo de verano, ofreciendo un espacio para la sensibilidad artística, la reflexión y el disfrute compartido de la cultura. La programación contará además con la participación del artista El Sombrero del Abuelo, que pondrá su particular sello musical a una noche marcada por las palabras, las canciones y las emociones en una de las celebraciones más emblemáticas del calendario cultural.