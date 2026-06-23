Así era la situación en Cáceres en 1925: crisis obrera y subida del precio de alimentos básicos como la patata

En marzo de 1925, la crisis obrera continuaba dejando una huella visible en la vida cotidiana de la ciudad, donde la situación social se mantenía especialmente tensa. En aquellos días, cerca de 600 obreros recorrían las calles en busca de trabajo o limosna, una imagen que reflejaba la persistencia de las dificultades económicas y la falta de oportunidades laborales.

Obreros extremeños. / El Periódico

Subida de precios en productos de primera necesidad

A esta realidad se sumaba el encarecimiento de productos de primera necesidad, que agravaba aún más las condiciones de vida de buena parte de la población. Cáceres figuraba entonces entre las ciudades españolas donde el precio de alimentos básicos como las patatas era más elevado, alcanzando los 35 céntimos el kilo, un dato que evidenciaba la presión sobre la economía doméstica.

La demanda de un sanatorio gana fuerza en la opinión pública

En este contexto de precariedad, la opinión pública comenzaba a insistir en la necesidad de mejorar las infraestructuras sanitarias de la provincia. Entre las demandas más reiteradas se encontraba la construcción de un sanatorio, una reivindicación que ponía de manifiesto las carencias existentes en materia de atención médica y salud pública en aquel momento.