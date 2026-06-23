Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Así era la situación en Cáceres en 1925: crisis obrera y subida del precio de alimentos básicos como la patata

La situación económica y social reflejaba una ciudad marcada por el desempleo, el aumento del coste de la vida y la petición de un sanatorio

Patata.

Patata. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En marzo de 1925, la crisis obrera continuaba dejando una huella visible en la vida cotidiana de la ciudad, donde la situación social se mantenía especialmente tensa. En aquellos días, cerca de 600 obreros recorrían las calles en busca de trabajo o limosna, una imagen que reflejaba la persistencia de las dificultades económicas y la falta de oportunidades laborales.

Obreros extremeños.

Obreros extremeños. / El Periódico

Subida de precios en productos de primera necesidad

A esta realidad se sumaba el encarecimiento de productos de primera necesidad, que agravaba aún más las condiciones de vida de buena parte de la población. Cáceres figuraba entonces entre las ciudades españolas donde el precio de alimentos básicos como las patatas era más elevado, alcanzando los 35 céntimos el kilo, un dato que evidenciaba la presión sobre la economía doméstica.

Noticias relacionadas y más

La demanda de un sanatorio gana fuerza en la opinión pública

En este contexto de precariedad, la opinión pública comenzaba a insistir en la necesidad de mejorar las infraestructuras sanitarias de la provincia. Entre las demandas más reiteradas se encontraba la construcción de un sanatorio, una reivindicación que ponía de manifiesto las carencias existentes en materia de atención médica y salud pública en aquel momento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bomberos intervienen en pleno centro de Cáceres entre el susto de los vecinos de la calle Badalona
  2. La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
  3. Robo en la pastelería Mamen de Cáceres: rompen el cristal y se llevan todo el dinero de madrugada
  4. Un pueblo de Cáceres con 167 habitantes guarda uno de los secretos mejor conservados de la Vía de la Plata
  5. Higinio Barriga, el gruista de Cáceres que aprendió la vida entre el campo, la obra y la emigración: 37 años cotizados
  6. Una vecina de Cáceres denuncia la negativa de la DGT a tramitar unas gestiones 'por acudir tres veces en un mes
  7. Cáceres acoge las oposiciones docentes entre el calor y la tensión de los aspirantes: 'Siempre se viene con nervios, pero es nuestro sueño
  8. Estoy vivo y quiero vivir': la historia de Marcos Polo, el joven de Cáceres que narra su lucha por la salud mental

Así era la situación en Cáceres en 1925: crisis obrera y subida del precio de alimentos básicos como la patata

Así era la situación en Cáceres en 1925: crisis obrera y subida del precio de alimentos básicos como la patata

Un singular concierto para plantas llega este martes al Ateneo de Cáceres

Un singular concierto para plantas llega este martes al Ateneo de Cáceres

El Museo de Cáceres convierte sus salas en un campamento de arqueología, juegos y misterios

El Museo de Cáceres convierte sus salas en un campamento de arqueología, juegos y misterios

Jacobi Ceballos asume Asuntos Sociales, Mujer y LGBTI con la "mano tendida" a los colectivos de Cáceres

Jacobi Ceballos asume Asuntos Sociales, Mujer y LGBTI con la "mano tendida" a los colectivos de Cáceres

El 'Paseo de la Diversidad' será una realidad en Cáceres, según ha confirmado el alcalde Rafa Mateos

El 'Paseo de la Diversidad' será una realidad en Cáceres, según ha confirmado el alcalde Rafa Mateos

Cinco taxis adaptados más para Cáceres: la ciudad refuerza un servicio clave para la movilidad reducida

Cinco taxis adaptados más para Cáceres: la ciudad refuerza un servicio clave para la movilidad reducida

No te olvides de pagar estos impuestos municipales en Cáceres: te pueden poner recargo si te retrasas más de esta fecha

No te olvides de pagar estos impuestos municipales en Cáceres: te pueden poner recargo si te retrasas más de esta fecha

Cuenta atrás para que Cáceres estrene la Ronda Sur: la pasarela de la Vía de la Plata ya está instalada y la carretera abrirá en julio

Cuenta atrás para que Cáceres estrene la Ronda Sur: la pasarela de la Vía de la Plata ya está instalada y la carretera abrirá en julio
Tracking Pixel Contents