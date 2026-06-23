La Virgen de la Estrella de Cáceres tendrá palio en 2027: la Hermandad de la Salud firma nuevas piezas

La Hermandad de la Salud de Cáceres continúa avanzando en uno de los proyectos patrimoniales más importantes de su historia reciente con la firma del contrato para la ejecución de la primera fase de las bambalinas, el techo de palio y los faldones del futuro paso de palio de María Santísima de la Estrella.

El acuerdo fue suscrito con el reconocido bordador sevillano José Antonio Grande de León, quien será el encargado de materializar esta primera etapa de un proyecto que permitirá seguir enriqueciendo el patrimonio artístico y devocional de la cofradía cacereña.

Según ha informado la hermandad, las nuevas piezas serán estrenadas, si los plazos previstos se cumplen, durante la estación de penitencia del Lunes Santo de 2027.

Un proyecto para la Virgen de la Estrella

Las bambalinas, el techo de palio y los faldones se confeccionarán en terciopelo azul turquesa liso y seguirán el diseño realizado por el artista Álvaro Abril, responsable de definir la estética de este futuro conjunto procesional.

La actuación supone el inicio de un ambicioso proyecto patrimonial que la corporación viene desarrollando en torno a María Santísima de la Estrella y que aspira a dotar a la dolorosa de un paso de palio propio en los próximos años.

Proyecto de paso de palio de Álvaro Abril. / Álvaro Abril

Desde la hermandad destacan que esta primera fase representa un paso decisivo en la materialización de una iniciativa que tendrá también repercusión en el patrimonio cofrade de la ciudad de Cáceres.

Nuevos faldones para el Señor de la Salud

La jornada sirvió además para formalizar otro de los proyectos previstos por la corporación. La hermandad firmó igualmente el contrato para la ejecución de los nuevos faldones del paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud.

Estas piezas serán realizadas en terciopelo morado y estarán financiadas íntegramente gracias a la aportación de un grupo de 23 hermanos de la cofradía.

Jesús de la Salud, a su paso por la Conce. / Carlos Gil

Entre los benefactores se encuentran numerosos integrantes de la cuadrilla de costaleros del Señor, que han querido contribuir de manera directa a la mejora estética y patrimonial del paso procesional.

Apuesta por el patrimonio cofrade

Con estas actuaciones, la Hermandad de la Salud continúa desarrollando su programa de enriquecimiento patrimonial, combinando la conservación de sus enseres con la incorporación de nuevos elementos destinados a engrandecer sus estaciones de penitencia.

Hay que recordar que este 2026 también estuvo de estreno. En el paso de Jesús de la Salud se pudo ver por primera vez la figura del esclavo etíope, sujetando una palangana junto a Poncio Pilato, representando el acto metafórico de lavarse las manos. El esclavo supuso la sexta figura de las nueve que completarán el misterio completo en un futuro.

Pablo Parra

Sin embargo, las novedades de 2027 serán para la Virgen. La firma de ambos contratos marca el inicio de una nueva etapa para la corporación, que pone la vista en el Lunes Santo de 2027 como una fecha señalada para contemplar los primeros frutos de un proyecto largamente esperado por sus hermanos y devotos, pues será el tercer paso mariano con palio, después de la Misericordia y la Esperanza.