Memoria democrática
Vox lleva a la Asamblea de Extremadura la defensa de la Cruz de los Caídos de Cáceres
El partido registra una propuesta de pronunciamiento para pedir al Gobierno central la "paralización inmediata" de la retirada de este monumento
La Cruz de los Caídos de Cáceres sigue en el centro del debate político y judicial. El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este martes en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento para reclamar al Gobierno de España que paralice cualquier actuación dirigida a derribar el monumento, incluido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática.
La iniciativa se enmarca en la polémica abierta por la resolución del pasado 25 de mayo, que considera la cruz un vestigio vinculado a la exaltación franquista y abre la puerta a su retirada del espacio público. El Gobierno central defiende la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones a adoptar medidas para eliminar símbolos de exaltación de la dictadura, salvo que existan razones artísticas, arquitectónicas o religiosas protegidas por la ley.
Frente a este criterio, Vox, el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura defienden la permanencia del monumento por su arraigo en la ciudad y por su valor como elemento del paisaje urbano cacereño. En paralelo, el Ejecutivo autonómico mantiene abierto el debate sobre su posible protección patrimonial, tras considerar que podría reunir condiciones para ser declarado Bien de Interés Cultural, una decisión que queda pendiente de los correspondientes informes técnicos.
La portavoz de Vox Extremadura, Inés Checa, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "pretende borrar nuestra historia y enfrentar a los españoles mediante unas políticas de memoria democrática basadas en el sectarismo y la imposición ideológica". En este sentido, ha defendido que la cruz lleva casi 90 años formando parte del patrimonio urbano de Cáceres y ha sostenido que se trata de un monumento que homenajea "a todos los caídos por España".
Contencioso
Aparte de la propuesta registrada en la Cámara autonómica, Vox ha anunciado la interposición, por parte del grupo parlamentario y del grupo municipal en Cáceres, de un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que acuerda incluir la Cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática.
La formación ha recordado también las acciones administrativas y judiciales impulsadas hasta ahora contra las resoluciones del Gobierno central. Entre ellas, cita el recurso presentado el pasado 17 de junio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la inclusión del monumento en el catálogo estatal. Checa ha asegurado que Vox seguirá utilizando "todos los instrumentos políticos y jurídicos" a su alcance para proteger la Cruz de los Caídos de Cáceres y evitar su retirada.
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