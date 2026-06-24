Cáceres acoge 'Bellotina 2026', torneo que promueve la visibilidad LGTBIQ+ en el deporte extremeño

Cáceres volverá a convertirse este otoño en un espacio de encuentro para el deporte, la diversidad y la convivencia con la celebración de una nueva edición de Bellotina, el torneo deportivo mixto organizado por el Club Deportivo LGBTI+ DiverCeres, que ya ha presentado el cartel oficial de su edición de 2026.

La cita tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre y reunirá en la ciudad a deportistas y clubes LGBTI procedentes de distintos puntos de España y Portugal, consolidando así una iniciativa que nació con el objetivo de demostrar que el deporte también puede ser un espacio de visibilidad, libertad y encuentro.

Cartel oficial del evento que se desarrollará en Cáceres. / Cedida

El deporte como punto de encuentro

Más allá de la competición deportiva, 'Bellotina' se ha convertido en una propuesta que une cultura, inclusión y participación social. Durante tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de actividades socioculturales, espacios de convivencia y experiencias diseñadas para fomentar el intercambio y el conocimiento entre participantes, además de descubrir la ciudad de Cáceres.

El torneo mantiene además una de sus principales señas de identidad, su carácter mixto e inclusivo. La participación está abierta a todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, identidad o nivel deportivo, apostando por una competición basada en valores como el respeto, el compañerismo y la participación. "Queremos que quien venga a 'Bellotina' encuentre mucho más que un torneo. Queremos que encuentre un lugar en el que competir, divertirse y poder mostrarse tal y como es", señalan desde 'DiverCeres'.

'Bellotina' amplía su propuesta

Tras reunir a más de 150 deportistas en la edición anterior, el club ya trabaja en una programación renovada que incluirá competiciones deportivas, una Gala Cultural de inauguración, actividades de convivencia y distintas propuestas vinculadas a la diversidad y la inclusión en el ámbito deportivo. Bellotina 2026 cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI). En las próximas semanas, 'DiverCeres' dará a conocer las modalidades deportivas participantes, el programa completo y la apertura del periodo de inscripciones a través de sus canales oficiales. Con esta tercera edición, 'Bellotina' continúa reforzando su apuesta por convertir el deporte en una herramienta de integración y un punto de encuentro donde la diversidad y la cultura compartida ocupan un papel protagonista.