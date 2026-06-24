Cáceres: Bienvenidos a Vía Cayetana

Cuando vas a Barcelona es irrenunciable pasear por Vía Laitena, una de las arterias más icónicas de la ciudad, que comunica el Eixample desde la plaza Urquinaona con una parte del puerto y de la Barceloneta. Divide los barrios de Sant Pere y el Born (antiguo barrio de La Ribera, desaparecido con la construcción en 1714, de la Ciudadela, del Barrio Gótico y con el resto de Ciutat Vella). Rodeada de edificios modernistas y neoclásicos, su más reciente obra de reforma comenzó en 2022 y finalizó en junio de 2025.

La cicatriz artificial que une el Eixample barcelonés con la zona portuaria, atravesando Ciutat Vella, mide 900 metros de largo y 80 de ancho. Es una calle fruto de, entre otros, la obcecación del político Francesc Cambó. Una locura propia de la burguesía catalana que obligó, a principios del siglo XX, a demoler y trasladar edificios enteros para construir la que se bautizó como Via Laietana. Las obras se extendieron de 1908 a 1913.

En la actualidad la vía se ha hecho más amable, con un carril bus de bajada compartido con bicicletas y un carril de bajada para coches. Las actuaciones en las cuatro plazas de la Vía Laietana han incluido el cambio de pavimento, nuevos arbolados y pasos de peatones más anchos, para reforzar la percepción de transversalidad y mejorar el espacio peatonal. Eso ha traido consigo un mayor disfrute de las principales alternativas de ocio y entretenimiento a lo largo del emblema urbano de Barcelona y sus inmediaciones incluyen el impresionante Palau de la Música Catalana con una amplia programación de conciertos o, en su número 6, The Comedy Clubhouse, un popular espacio para disfrutar de espectáculos de humor.

A ello se unen zonas de tapas y terrazas. El Barrio Gótico, la zona de la Plaça del Rei y la Plaça de Sant Jaume se encuentran a un par de minutos caminando; y a un paso la vida nocturna en el Born. Cerca de la salida hacia el mar, se encuentra Laietana Cultural, conocido por sus espacios de flamenco y eventos donde se organizan fiestas temáticas de tardeo que incluyen sesiones de música (hits de los 70 a los 2000), espectáculos, vermuteos y degustaciones. . Y es que la Via Laietana es una arteria histórica, financiera y turística, no un barrio residencial de clase alta. Su ambiente es más comercial y de negocios, aunque su reciente reforma para ensanchar aceras ha atraído locales de moda y terrazas codiciadas por un público cosmopolita y de mayor poder adquisitivo. El epicentro del tardeo en Vía Laietana se concentra en el número 64 (el espectacular edificio modernista de la antigua Banca Jover).

Hablando de vías de postín y como la agudeza del cacereño es imparable, cada vez se extiende más por la ciudad un cariñoso apelativo para la calle Amberes, en el barrio de Cabezarrubia. Asi que tirando de la nomenclatura catalana de Vía Laitena, Cáceres ha decidido rebautizar la calle paralela al Eroski como Vía Cayetana, por la presencia de locales de copas que atraen, dicen, a los 'cayetanos', término coloquial utilizado para describir a una persona con una estética clásica: camisas, náuticos, polos, jerséis anudados a los hombros, pantalones chinos o bermudas...

El tardeo

Aunque a decir verdad, esto de los 'cayetanos' no deja de ser una etiqueta, porque Cáceres es tan heterogénea que atrae a gentes de toda clase y condición y nuestra Vía Cayetana-Laietana es el ejemplo que aglutina a un manojo de personas que se juntan en armonía especialmente durante el tardeo de los fines de semana. Porque, dicho sea de paso, el tardeo ha dejado de ser una tendencia para convertirse en el eje central del negocio de ocio en España. Según datos de Grupo Autocine, en el verano de 2024 –último periodo con programación nocturna comparable–, los eventos de brunch y tardeo concentraron cerca de 5.000 asistentes frente a los 1.800 registrados en sesiones nocturnas, situando el tardeo en el 73,5% de la afluencia total.

Fotogalería | El tardeo de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

“El tardeo no es una moda que hayamos decidido seguir, sino una realidad que hemos observado en nuestros propios números y a la que hemos respondido adaptando nuestra programación. Ahora, el 80% de nuestros eventos son en horario de brunch y tardeo. El resto son en formato festival”, declara Amalia Burón, directora de marketing de Grupo Autocine. Estos datos propios coinciden con las conclusiones del primer Estudio Sectorial sobre el Fenómeno del Tardeo en España. Los resultados señalan que el 58,8% de los establecimientos de ocio y hostelería ya incorpora propuestas de tardeo, y que esta actividad representa el 26,5% de la facturación del sector. El mismo estudio sitúa la edad media de los participantes en torno a los 39 años, lo que evidencia que el fenómeno trasciende al público joven y conecta con perfiles de consumidor más amplios y con mayor capacidad de gasto.

Locales como Ponzano, La Dehesa, La Reina, otros como Charlotte o Ávalon están marcando tendencia con una hostelería cuidada, que mima al cliente y que atrae a público de un amplio abanico de edad. “Las propuestas de entretenimiento de mañana y tarde difieren a las tradicionales de la noche. El perfil de consumidor de este ocio durante el día demanda experiencias que integran gastronomía, música, entretenimiento y socialización en un mismo entorno y sin necesidad de desplazamientos”, corrobora Amalia Burón. En este sentido, la calle Amberes y el barrio de Cabezarrubia son un combinado perfecto en el que la hostelería se ha convertido en un negocio puntero, más allá de divertidas nomenclaturas, propias del sano sentido del humor de los cacereños. Por cierto, no dejen de ir. Nos vemos este sábado en Vía Cayetana.