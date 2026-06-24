Cáceres se convierte en un ecosistema de innovación para emprendedores en Startup Weekend

El medio rural cacereño ha vuelto a presentarse como algo más que un lugar para vivir o visitar. Hervás ha acogido una nueva edición de Startup Weekend, una iniciativa del programa Diputación Impulsa que ha reunido durante tres jornadas a una veintena de emprendedores y emprendedoras procedentes de Madrid, Barcelona, Cádiz y Honduras.

La cita ha servido para enseñar sobre el terreno las posibilidades que ofrece la provincia de Cáceres para poner en marcha proyectos empresariales innovadores. La propuesta ha combinado actividades lúdicas, encuentros con empresas de la zona, dinámicas de ice breaking, sesiones de matching y espacios de networking, con el objetivo de favorecer contactos profesionales y posibles colaboraciones futuras.

En un territorio marcado por el peso de sus pueblos y por el reto de fijar población, el emprendimiento aparece como una vía para generar actividad económica más allá de las cabeceras comarcales. La organización ha destacado que el fin de semana ha permitido mostrar la calidad de vida, los recursos disponibles, el apoyo institucional y la existencia de un ecosistema innovador en crecimiento en la provincia.

Talento que mira al territorio

El encuentro no se ha limitado a una jornada de formación o presentación institucional. Los participantes han podido conocer experiencias empresariales ya implantadas en la comarca y acercarse a proyectos que funcionan desde el ámbito local, un aspecto clave para quienes valoran desarrollar una idea de negocio vinculada al territorio cacereño.

La presencia de emprendedores de distintos puntos de España y de Honduras ha dado a la cita una dimensión exterior que refuerza uno de los mensajes centrales del programa: el medio rural puede competir también como espacio de oportunidad, siempre que se conecten talento, acompañamiento y redes empresariales.

En ese contexto, Hervás ha funcionado como puerta de entrada a una realidad provincial más amplia. La comarca ha mostrado su capacidad para acoger iniciativas, pero el enfoque del encuentro ha sido provincial: trasladar que los municipios cacereños pueden ser escenario de nuevos proyectos si cuentan con contactos, asesoramiento y un ecosistema que acompañe los primeros pasos.

Empresas, Cámara y desarrollo local

La programación contó con la participación del secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, quien compartió con los asistentes su visión sobre el tejido empresarial provincial y las oportunidades que ofrece. También participaron representantes de la Red Circular FAB y del Grupo de Acción Local DIVA, entidades vinculadas al impulso de la innovación, el emprendimiento y el desarrollo territorial.

La implicación de estos agentes resulta relevante porque el emprendimiento rural no depende solo de una buena idea. Necesita información, acompañamiento, contactos, conocimiento del territorio y acceso a recursos. En ese punto, la colaboración entre instituciones, entidades empresariales y grupos de acción local se presenta como una pieza necesaria para que las iniciativas puedan madurar.

A lo largo de la cita, los emprendedores tuvieron ocasión de establecer contactos profesionales, conocer proyectos de éxito y explorar vías de colaboración con empresas y entidades del entorno. La organización entiende que ese tipo de encuentros ayuda a convertir el interés por el medio rural en oportunidades concretas de negocio.

Emprender para dinamizar los pueblos

El coordinador de Diputación Impulsa, Luis González, ha destacado que el programa continúa avanzando en su objetivo de atraer talento, conectar a personas emprendedoras con el medio rural cacereño y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico e innovación en los municipios de la provincia.

Según ha señalado, la iniciativa busca contribuir a dinamizar el medio rural y reforzar su capacidad para atraer y retener proyectos con potencial de crecimiento. El mensaje tiene especial importancia en una provincia extensa, con realidades territoriales muy diversas y con municipios que necesitan nuevas actividades para sostener empleo, servicios y población.

Diputación Impulsa es un programa de la Diputación Provincial de Cáceres, desarrollado por la Cámara de Comercio de Cáceres, con la colaboración de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, Redex. Con esta nueva edición de Startup Weekend, la provincia vuelve a situar el emprendimiento como una herramienta para mirar al futuro desde los pueblos, no solo desde las ciudades.