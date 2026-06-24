Cáceres ofrece cultura, literatura y danza: tres planes del 24 al 26 de junio

Tres propuestas culturales para disfrutar de Cáceres.

Un taller multicultural en el Museo Helga de Alvear

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear propone una experiencia gastronómica y cultural titulada ¡Cocinando junt@s!, que se celebrará los días 24 y 25 de junio a las 18.00 horas. La actividad forma parte de la iniciativa 'Cocina-Mundo', un proyecto que busca fomentar el encuentro entre culturas a través de la cocina, promoviendo la creatividad culinaria y el intercambio de experiencias en torno a la mesa. Se trata de un taller práctico, participativo y de carácter cercano, con un aforo limitado a 20 personas, lo que garantiza una experiencia más personalizada. Durante aproximadamente 120 minutos, los participantes iniciarán la actividad en la recepción del museo, desde donde serán guiados hasta el espacio de cocina. Allí podrán aprender nuevas recetas, descubrir sabores de distintas tradiciones y compartir un espacio dinámico y multicultural en pleno corazón de Cáceres, en una propuesta que combina arte, gastronomía y convivencia.

Cartel oficial del taller que se desarrollará estos días en Cáceres. / Helga de Alvear

Violeta Acedo presenta en Cáceres su libro sobre vínculos y sanación emocional

La Biblioteca Pública acogerá este 24 de junio a las 19.00 horas la presentación del libro La familia que habitamos: sanar dentro del sistema, de la autora Violeta Acedo Herrera. Durante el acto, la escritora compartirá las claves de esta obra centrada en las relaciones familiares, los sistemas familiares y los procesos de crecimiento personal y sanación emocional. El encuentro permitirá además a los asistentes dialogar con la autora y conocer de cerca el origen del libro. La actividad está dirigida al público interesado en la literatura, la psicología y el desarrollo personal, y tendrá lugar en la sede de la biblioteca en el centro histórico de Cáceres.

Cartel oficial de la presentación en Cáceres. / Biblioteca Pública de Cáceres

Danza y fantasía en el Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el 26 de junio a las 19.15 horas el espectáculo K-THÁRSIS: Criaturas Mágicas. Entre la luz y la oscuridad, una propuesta de danza y fantasía producida por la escuela 'K-THÁRSIS Dance Studio'. El montaje transporta al público a tres mundos distintos, el Mundo Oscuro, el Mundo de Luz y el Mundo Feérico, para narrar la historia de su protagonista a través de la danza, la puesta en escena y la fantasía escénica.