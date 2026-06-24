Cáceres rehabilita nueve edificios y 90 viviendas en la zona de la Plaza de Toros para un ahorro energético del 60%

El Ayuntamiento de Cáceres continúa avanzando en la rehabilitación del parque residencial de la ciudad con una nueva actuación en el entorno de la Plaza de Toros, en las calles Delicias, Alcántara y Plasencia. El alcalde, Rafa Mateos, junto al concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha visitado este miércoles las obras de rehabilitación energética que se están ejecutando en la zona y que afectarán a nueve edificios y un total de 90 viviendas, con el objetivo de lograr un ahorro energético superior al 60%.

Durante la visita, Mateos ha destacado que esta intervención supone "una clara apuesta por la sostenibilidad y por la eficiencia energética" por parte del consistorio, que se ha adherido al Programa Barrio de la Junta de Extremadura para impulsar este tipo de actuaciones.

Galería | Cáceres impulsa la renovación de 90 viviendas en la Plaza de Toros / Pablo Parra

El regidor ha explicado que se trata de una iniciativa similar a la desarrollada anteriormente en el entorno del Puente San Francisco y que cuenta con una inversión de más de cuatro millones de euros.

Las obras contemplan actuaciones en las cubiertas de los edificios, la sustitución del revestimiento de las fachadas, la renovación de la carpintería exterior y la instalación de placas fotovoltaicas. Además, se procederá a la retirada del amianto existente en los inmuebles, fruto de la antigüedad de estos.

"Con esta actuación lo que se pretende es ganar en accesibilidad, unido al importante ahorro de eficiencia energética para todos los residentes", ha señalado Mateos.

Instalación de ascensores

Además de la intervención en los edificios, el proyecto incorpora actuaciones de reurbanización en el entorno con una inversión de 481.500 euros. Entre ellas se encuentra la creación de plataformas únicas en varias calles y la adecuación del espacio público para facilitar la futura instalación de ascensores.

Galería | Cáceres impulsa la renovación de 90 viviendas en la Plaza de Toros / Pablo Parra

El regidor ha incidido en la importancia de esta medida, especialmente en una zona donde residen numerosas personas mayores. "Son edificios de cinco alturas que actualmente no disponen de ascensor, por lo que esta actuación va a suponer una mejora muy importante en la calidad de vida de los vecinos", ha señalado.

El Ayuntamiento ha solicitado una prórroga para la ejecución de estas actuaciones, cuyo plazo de finalización está fijado en 2028.