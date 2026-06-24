Un crimen irrumpe en el Palacio de los Arenales: así llega 'La Cena Criminal' a Cáceres

Andrea Espinosa es una de las organizadoras de La Cena Criminal, una experiencia inmersiva basada en la resolución de un crimen que ha recorrido distintas ciudades del mundo y que, por primera vez, llega a Cáceres. Hablamos con ella para conocer el origen del proyecto y descubrir en qué consiste esta propuesta que combina gastronomía, teatro y juego participativo.

Teatro participativo en torno a un crimen por resolver

"Es una experiencia que combina gastronomía y teatro, aunque no en formato cabaret. Transformamos el restaurante en el escenario de un crimen, de modo que el propio espacio se convierte en parte de la historia. La velada se desarrolla alternando los distintos pases de la cena con escenas teatrales, en un formato de aproximadamente tres horas y media en las que el público va cenando mientras asiste a la representación. Se trata de un teatro muy interactivo y participativo, en el que se asignan roles a algunos asistentes seleccionados, con pequeños guiones, atrezzo y distintas interacciones durante el desarrollo de la trama. El resto del público también forma parte de la experiencia, ya que todos deben asumir el papel de detectives e intentar resolver el crimen entre todos. Es, en esencia, un Cluedo en vivo que une la cena con la resolución colectiva de un misterio", explica Espinosa.

El Palacio de Arenales, escenario del estreno en Cáceres

Asimismo, en Cáceres ya hay actualmente cuatro eventos programados. El estreno en la ciudad tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Hotel Hospes Palacio de Arenales, un establecimiento que recientemente ha sido renovado y cuyos responsables mostraron un especial interés por acoger este proyecto. "Siempre buscamos espacios colaboradores en los que se tenga en cuenta tanto el propio entorno como la calidad del producto gastronómico, de forma que el público pueda disfrutar por igual de la parte teatral y de la experiencia culinaria. Apostamos por lugares bonitos, acogedores y con personalidad, y por eso decidimos elegir este espacio. Además, estamos muy contentos de que ellos también hayan mostrado interés y confianza en nuestra propuesta".

Hotel Hospes Palacio de Arenales. / Cedida

Una experiencia que sigue creciendo por toda España

'La Cena Criminal' nació en 2024 y tuvo su estreno oficial en 2025 en Madrid, donde realizó una primera temporada entre enero y abril. Actualmente, acaba de finalizar su segunda temporada, desarrollada entre octubre de 2025 y mayo en más de 35 ciudades españolas. En Extremadura, el proyecto ya ha pasado en dos ocasiones por Mérida, donde la acogida fue muy positiva. Sus organizadores señalan que reciben mensajes de personas de distintas ciudades interesadas en la experiencia, por lo que el objetivo es seguir llevándola a diferentes puntos del país. En este momento, ya se han puesto a la venta funciones en Cáceres y Badajoz, mientras que en Mérida la actividad continúa.