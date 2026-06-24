Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Violencia entre los hombres"

Me asusta la violencia entre los hombres, el miedo y las medidas de injusticia que eso conlleva y la pérdida de energía que representa para todos, menguando las posibilidades de vida para el conjunto. ¿Hay alguna forma de sobrepasar la violencia en la cotidiana cultura de los hombres?Otra pregunta nace de la primera: ¿para qué sirve la violencia en la supervivencia de los seres humanos? O lo que es lo mismo: ¿qué función cumplen en el orden de la convivencia? Biología y cultura se alimentan mutuamente para expandir la vida de nuestra especie.

¿Es necesaria la violencia entre nosotros para eso? Si nos fijamos en la historia de las sociedades humanas, la violencia ha sido una constante de las mismas, pero también la generosidad y el altruismo, este último de forma más manifiesta y cotidiana. ¿La otra? Sigo sin encontrar la respuesta, amén de su evidencia.

¿Podemos mitigarla cuando menos? Esto sí parece más claro, mientras tanto soñaremos con esa lógica apartada de los tiempos a la espera de que sea posible este sueño acumulado de permanente paz entre los hombres. Un diálogo permanente entre paz y violencia parece otro de los contrastes en esto de hacer cultura.

No es solo la guerra como manifestación última de los conflictos, es también la violencia instaurada en nuestras formas de relacionarnos y que nos lleva a entroncar jerarquías “naturales” y su defensa. ¿Es la desigualdad el soporte para la violencia? Preguntas y preguntas tan solo como diálogo en el sueño de los hombres; seguiré preguntándome hasta despertar.