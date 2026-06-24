Sucesos
Golpe al menudeo de droga en Sierra de Gata (Cáceres): 630 dosis de speed y 180 de cocaína intervenidas a un clan familiar
La operación Cotale ha desmantelado un punto de venta de drogas en la comarca de Sierra de Gata, que abastecía a varios municipios
La Guardia Civil ha desarticulado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes en el norte de la provincia de Cáceres, dentro de la denominada operación COTALE. La actuación se ha saldado con la detención de tres personas de un mismo clan familiar, dos mujeres y un hombre, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.
Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició después de que la supuesta venta de distintos tipos de droga hubiera generado alarma social en varias poblaciones del norte cacereño. Las primeras pesquisas permitieron situar el foco de la actividad en una vivienda ubicada en la comarca de Sierra de Gata, a la que acudían compradores de diferentes localidades de la zona.
Los agentes han señalado que en ese domicilio se comercializaba presuntamente con marihuana, hachís, cocaína y anfetamina (speed), sustancias consideradas gravemente perjudiciales para la salud.
Registro en la vivienda
La fase de explotación de la operación se llevó a cabo el pasado 9 de junio, cuando agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Coria realizaron un registro domiciliario en coordinación con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Coria y la Fiscalía de la Sección Territorial de Plasencia.
Durante la entrada y registro, la Guardia Civil ha intervenido 630 dosis de anfetaminas (speed), 180 dosis de cocaína preparadas presuntamente para su venta, 30 gramos de hachís y 17 gramos de marihuana. También se han aprehendido básculas de precisión, útiles para la preparación de dosis y documentación relacionada con los hechos investigados.
Según el instituto armado, el material hallado en la vivienda ha reforzado los indicios recabados durante la fase de investigación y ha permitido atribuir a los detenidos la presunta comisión de un delito contra la salud pública.
Dos detenidos, a prisión provisional
Tras la práctica de las diligencias, los tres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Coria. El juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional para dos de los detenidos, mientras continúa la tramitación de la causa.
La operación ha permitido, según la Guardia Civil, cerrar un punto de venta de drogas que permanecía activo en la comarca de Sierra de Gata y que abastecía a consumidores de distintos municipios del norte de la provincia.
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