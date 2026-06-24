Nuestro pasado
La histórica inauguración de la capilla del Nazareno en la iglesia de Santiago de Cáceres en 1927
La capilla se integró en el templo como nuevo espacio de culto, reforzando la devoción popular y el papel de la iglesia de Santiago en la vida religiosa de Cáceres y sus tradiciones
El 27 de agosto de 1927 se inauguró la capilla del Nazareno en la iglesia de Santiago de Cáceres, un templo que forma parte del patrimonio histórico y religioso más destacado de la ciudad y que ha estado estrechamente vinculado a la vida espiritual del barrio durante siglos.
La capilla del Nazareno, integrada en el templo histórico
La ceremonia de inauguración supuso un nuevo hito en la historia de este edificio religioso, que acoge a lo largo del año diferentes manifestaciones de devoción y culto. La capilla, dedicada a la figura del Nazareno, quedó integrada en el conjunto del templo, reforzando el carácter de espacio de recogimiento y referencia para los fieles. La iglesia de Santiago de Cáceres, situada en el entorno del casco histórico, ha sido tradicionalmente uno de los enclaves más significativos de la ciudad por su valor religioso y su presencia en la vida comunitaria.
Continuidad de la devoción popular en Cáceres
A lo largo del tiempo, ha mantenido un papel destacado en celebraciones y tradiciones locales, especialmente vinculadas a la Semana Santa cacereña. La inauguración de esta capilla en 1927 se enmarcó así en un contexto de continuidad de la devoción popular, sumando un nuevo espacio de culto dentro de un templo que forma parte esencial del patrimonio histórico-artístico de Cáceres.
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