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Neonatología

El Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres reforzará los cuidados a los recién nacidos más vulnerables con dos nuevas incubadoras

Los nuevos dispositivos contarán con monitorización avanzada, control de humedad hasta el 95% y funciones para hipotermia terapéutica

Incubadora.

Incubadora. / Archivo

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Pablo Parra

Cáceres

El Servicio de Neonatología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres dará un paso adelante en la atención a los recién nacidos más vulnerables con la incorporación de dos incubadoras híbridas de última generación. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sacado a licitación el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de estos equipos por un importe de 96.800 euros, una inversión destinada a modernizar los recursos asistenciales de la unidad.

La actuación permitirá dotar al hospital cacereño de tecnología capaz de combinar las funciones de una incubadora de cuidados intensivos neonatales y una cuna térmica, facilitando la adaptación de los equipos a las necesidades de cada paciente sin necesidad de traslados ni cambios de dispositivo.

Equipos para los bebés que requieren más cuidados

Las incubadoras híbridas están diseñadas para atender a recién nacidos prematuros o con problemas de salud que precisan un control continuo de temperatura, humedad, oxigenación y otros parámetros esenciales durante sus primeros días de vida.

Fachada del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Fachada del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. / EP

Según las especificaciones técnicas recogidas en la licitación, los nuevos equipos dispondrán de monitorización avanzada, control de humedad de hasta el 95%, regulación de oxígeno, pesabebés integrado, sistemas de alarmas y una pantalla táctil que permitirá visualizar en tiempo real toda la información clínica del paciente.

Además, incorporarán funciones específicas para los cuidados neonatales más complejos, como monitorización de luz y ruido, calentamiento activo o programas para la inducción de hipotermia terapéutica, una técnica utilizada en determinados casos para proteger el cerebro de los recién nacidos que han sufrido falta de oxígeno durante el parto.

Más tecnología para una atención especializada

La renovación de equipamiento en Neonatología forma parte de las actuaciones orientadas a reforzar la atención especializada en el Área de Salud de Cáceres. Los nuevos dispositivos permitirán mejorar las condiciones de monitorización y cuidado de los recién nacidos que requieren atención intensiva, especialmente aquellos nacidos de forma prematura o con patologías que exigen vigilancia permanente.

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Con esta inversión cercana a los 100.000 euros, el Hospital San Pedro de Alcántara busca seguir adaptando sus recursos a las necesidades asistenciales actuales y dotar a los profesionales sanitarios de herramientas más avanzadas para la atención de los pacientes más pequeños.

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