La inolvidable experencia Erasmus de la italiana Gabriella Capozzo: "Me voy de Cáceres con el corazón lleno"

Me llamo Gabriella Capozzo, tengo 20 años y vengo de Italia, región Puglia. Estudio español, portugués e inglés en la carrera de Lenguas y Culturas para el Turismo y Mediación Internacional en la Universidad de Bari Aldo Moro. Pasé cinco meses en Cáceres, de febrero a junio, viviendo con una señora que me alquilaba una habitación y que, desde el primer día, me trató como si fuera su nieta. Con ella conocí lugares maravillosos de Extremadura: Candelario, el Valle del Jerte, Béjar, Trujillo, Guadalupe y Malpartida de Cáceres.

Antes de ser elegida para el Erasmus, solo había oído hablar de Extremadura en un libro de Isabel Allende, Inés del alma mía, donde la protagonista es una joven de Plasencia. La descripción del casco antiguo despertó mi curiosidad, y cuando supe que venía a estudiar aquí, metí el libro en la maleta como amuleto.

Los primeros días tenía miedo de hablar, aunque entendía bien el español. Miedo a fallar, a ser juzgada. Pero la gente me acogió con una calidez inesperada. Recuerdo al recepcionista del Hotel Iberia Plaza América, donde me alojé con mis padres la primera semana: amable, atento, nos recomendó lugares y nos habló de figuras importantes de la ciudad. También los camareros de El Puchero Extremeño, donde volvimos tres días seguidos porque me enamoré del cocido con garbanzos y cerdo ibérico. Probamos migas, espinacas con gambas y muchos postres que compartí con mi hermano.

El piso

Mientras buscaba piso, pasaba las mañanas en el bar Garnier llamando a propietarios. Finalmente encontré a Ángela, la señora con la que viví. Estaba cerca de la Cruz, con todo a mano: supermercados, farmacia, copistería, bares, tiendas. Pero lo que más me marcó fue el parque de Cánovas. Cada vez que entraba allí sentía como si caminara por un bosque de hadas. El sonido del agua, los niños jugando, la luz entre los árboles… era un lugar donde me encontraba conmigo misma y con la fragilidad de la vida.

Mi día a día era sencillo y equilibrado: universidad, casa, comida, estudio, paseos, amigos. Y por las noches descubrí que Cáceres es una ciudad muy segura: siempre veía policías patrullando incluso a las dos de la mañana.

Me enamoré del casco antiguo, sobre todo de noche, con esa atmósfera mágica que parece sacada de una novela. Solo eché en falta guías turísticas en italiano, por ejemplo en la concatedral. Y, como muchos me confirmaron, llegar a Cáceres o moverse por Extremadura no es fácil por la escasez de trenes y autobuses.

Gabriella en Jato. / Cedida a El Periódico

A veces, con mis amigas italianas, me entraban antojos de comida de casa. Así que probé una heladería distinta cada día, hasta llegar a Pizzería The Corner, donde el sabor se acercaba sorprendentemente al italiano. Mis antojos quedaron satisfechos.

Cáceres me sorprendió también por su relación con el medioambiente, especialmente el respeto hacia las cigüeñas, que conviven en armonía con la ciudad.

La vida social es muy activa, sobre todo desde Semana Santa: JATO, con su carpa gigante en la Plaza Mayor, talleres, bailes tradicionales y degustaciones; WOMAD, con sus casetas hippies en Cánovas y conciertos internacionales; la fiesta de San Jorge, con la quema del dragón; y la feria de San Fernando, con atracciones, música y ambiente festivo. Hasta junio, Cáceres es una sorpresa constante.

En la plaza Mayor. / Cedida a El Periódico

La Universidad de Extremadura me impresionó por su cercanía con los estudiantes: pósteres de salud, campañas contra el acoso, códigos QR para denunciar violencia, y la cuenta soyuex_ que dinamiza la vida universitaria. Los chicos de ESN hicieron mi experiencia aún más especial: excursiones, juegos, cine, zumba, karaoke, noches de discoteca, actividades culturales… siempre inclusivos y divertidos.

Quiero agradecer a Ángela, a mi compañera Teodora, a mis profesoras Carmen Galán y María Luisa Leal, que confiaron en mí y me enseñaron con creatividad y cariño. También al lector portugués Guillarme, que organizó actividades preciosas sobre la cultura lusa. A mis primeras amistades en la UEX, Yago y Mude, y a todos los compañeros que llegaron después. A Nathalie, Hulio, Francisco y Ra de ESN. Y a los Erasmus de Italia, Francia, México y Polonia que llenaron mis días de risas.

Me voy de Cáceres con el corazón lleno.

A quien esté pensando en vivir un Erasmus aquí, solo le digo una cosa: sé curioso.