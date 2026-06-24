La Junta defiende el controvertido sistema de acceso a la piscina de verano de la Ciudad Deportiva de Cáceres

La Junta de Extremadura mantendrá este verano el sistema de acceso mediante modelo 050 y tarjeta identificativa para utilizar la piscina de verano de la Ciudad Deportiva de Cáceres, una fórmula que continúa generando críticas entre algunos usuarios pero que el Ejecutivo regional considera plenamente consolidada dentro de la gestión habitual de la instalación.

La Junta rechaza que el procedimiento suponga una limitación para el uso de las instalaciones

"Lejos de suponer una limitación al uso de las piscinas, los datos reflejan que la instalación mantiene una elevada afluencia de usuarios año tras año, lo que demuestra que el sistema es conocido por los ciudadanos y compatible con el normal disfrute de las instalaciones", afirman desde la Junta.

Sin cambios

Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes han confirmado que, por el momento, no está previsto introducir cambios en el procedimiento. De esta forma, quienes deseen utilizar la piscina deberán seguir dados de alta como usuarios de la instalación y disponer de la correspondiente tarjeta personal, en la que se cargan los bonos adquiridos tras presentar el modelo 050.

Desde la Junta recuerdan que el modelo 050 constituye un procedimiento administrativo que se aplica desde hace años en numerosas instalaciones y servicios autonómicos, no únicamente en el ámbito deportivo. Según explican, este sistema permite garantizar el control administrativo de los accesos, la correcta gestión de las tasas públicas y la identificación de los usuarios que utilizan las instalaciones.

Asimismo, el Gobierno regional subraya que la Ciudad Deportiva de Cáceres es una infraestructura de titularidad autonómica y, por tanto, se rige por los procedimientos de gestión establecidos para el conjunto de servicios dependientes de la Administración regional.

Bonos y tarjeta

La utilización obligatoria de bonos y tarjeta de usuario ha sido objeto de debate desde hace años. Algunos usuarios consideran que el sistema dificulta el acceso ocasional a la piscina, especialmente para quienes solo desean acudir de forma puntual durante la temporada estival.

No obstante, la Junta rechaza que el procedimiento suponga una limitación para el uso de las instalaciones. Según argumenta, los datos de asistencia registrados en las últimas campañas de verano reflejan una elevada afluencia de bañistas y demuestran que el sistema es ampliamente conocido por la ciudadanía y compatible con el funcionamiento normal del recinto.

La Administración autonómica insiste además en que el acceso mediante bonos permite utilizar distintos servicios de la Ciudad Deportiva, integrando en una misma tarjeta las diferentes prestaciones que ofrece el complejo deportivo.

Con esta decisión, la Junta mantiene sin modificaciones un modelo de acceso que lleva años aplicándose en la instalación cacereña (comenzó a aplicarse durante la pandemia de covid) y que seguirá siendo obligatorio durante la actual temporada de verano para quienes quieran disfrutar de una de las piscinas con mejores instalaciones de la capital cacereña.