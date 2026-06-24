El nuevo mapa solar de Cáceres: los 40.000 metros cuadrados en los que podrán instalarse placas y qué zonas quedan vetadas

Cáceres ha empezado a poner orden sobre el plano a la llegada de las plantas solares. La modificación puntual del Plan General Municipal para regular la implantación de instalaciones fotovoltaicas no autoriza todavía ningún proyecto concreto, pero sí marca una frontera que hasta ahora no estaba definida con ese grado de detalle: dónde podrán plantearse las futuras placas solares en el suelo rústico del término municipal y dónde quedarán directamente descartadas.

El documento crea una nueva categoría de suelo no urbanizable potencial fotovoltaico, una capa que se superpone a las distintas clases de suelo rústico y que funcionará como filtro previo para cualquier promotor. La alternativa elegida por el estudio ambiental deja 31.399 hectáreas como suelo autorizable sin limitaciones de potencia o tamaño y otras 6.038 hectáreas como autorizables con restricciones, fundamentalmente vinculadas a espacios naturales. En conjunto, el mapa abre la puerta a cerca de 40.000 hectáreas en el término municipal, aunque la propia documentación recuerda que la autorización final dependerá de cada proyecto, de su ubicación exacta, de los informes sectoriales y de la evaluación ambiental correspondiente.

Dónde podrán ir

A grandes rasgos, el plano sitúa las principales zonas autorizables en varias bolsas repartidas por el término municipal. Una de las manchas más claras aparece al oeste y noroeste de la ciudad, en el entorno de Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres y la estación de Arroyo-Malpartida, donde se concentran áreas señaladas como aptas fuera de los suelos más protegidos.

También aparecen superficies autorizables en el corredor central y sur del término, en el eje que baja desde el entorno de Cáceres hacia Valdesalor y Aldea del Cano, así como en piezas próximas a las comunicaciones y a suelos rústicos ya transformados. El mapa recoge además bolsas más dispersas hacia el entorno de Torreorgaz, Torrequemada y Sierra de Fuentes, aunque en esa parte oriental pesan con más fuerza las limitaciones ambientales de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

La zona suroccidental, vinculada a la Sierra de San Pedro, aparece mucho más condicionada. En el plano predominan las áreas prohibidas, pero también se dibujan manchas en las que el uso sería autorizable con límites, especialmente en el entorno de Aliseda, Puebla de Obando y Rincón de Ballesteros. En estas zonas la implantación de plantas solares quedaría sometida a restricciones más severas y, en determinados casos, limitada a proyectos de menos de cinco hectáreas.

El mapa de los noes

La modificación también dibuja con claridad las zonas donde no podrán instalarse plantas fotovoltaicas. Quedan fuera el suelo urbano y urbanizable, las zonas con pendientes superiores al 20%, las áreas con flora protegida, las formaciones forestales amenazadas, las masas forestales densas, los suelos con afecciones incompatibles, los cauces, determinadas infraestructuras, áreas arqueológicas y zonas regables protegidas.

El objetivo declarado del documento es evitar que las plantas solares se dispersen sin una lógica territorial común. El estudio defiende que la nueva regulación reduce el impacto ambiental frente a la situación actual porque permite seleccionar de antemano los suelos con mayor capacidad de acogida y descartar los espacios más sensibles.

Sierra de San Pedro y Llanos

La regulación presta especial atención a los grandes espacios protegidos del término municipal. En la ZEPA de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, la instalación de plantas solares con fines de producción queda limitada a las zonas de uso general y compatible, mientras que se considera incompatible en las zonas de uso restringido y limitado.

En la Sierra de San Pedro, el documento mantiene también una lectura restrictiva. Las plantas solares serían autorizables en zonas de uso general y compatible, pero en las zonas de uso limitado solo podrían plantearse instalaciones que no superen las cinco hectáreas. Las zonas de uso restringido quedarían fuera.

La modificación sostiene que, con este nuevo marco, la afección sobre la Red Natura 2000 se reduce respecto a la regulación actual. El estudio ambiental señala que la alternativa elegida concentra la afección en dos espacios de la red, frente a los nueve que podían verse afectados con el planeamiento vigente, y defiende que el impacto resultante sería apreciable pero sin comprometer la integridad ecológica de esos lugares.

Placas, pastoreo y pantallas vegetales

Las futuras plantas no podrán limitarse a ocupar terreno con paneles. La nueva regulación exige que las instalaciones convivan con usos primarios compatibles, como pastoreo, apicultura, regeneración de flora y fauna silvestre, investigación o divulgación ambiental. También deberán incorporar medidas de integración paisajística, mantener el suelo y el piso herbáceo para reducir la erosión y favorecer, cuando sea posible, el pastoreo extensivo como forma de mantenimiento.

Además, los proyectos tendrán que aportar archivos georreferenciados del campo solar y de las líneas de evacuación, incluir un plan de desmantelamiento y restauración al final de la vida útil de la instalación y justificar su afección a carreteras, ríos, patrimonio, vías pecuarias o cualquier otro elemento estructurante del territorio.

Uno de los puntos más sensibles será el de las líneas de evacuación. La modificación plantea que se agrupen en pasillos para afectar a la menor cantidad de territorio posible y reducir el impacto visual. En una corona de 300 metros alrededor del suelo urbano y urbanizable, deberán discurrir soterradas para preservar la imagen urbana. También tendrán que justificar que no provocan una afección paisajística negativa sobre el ámbito declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La industria que mira a la energía

El documento no se queda solo en la producción eléctrica. La modificación del PGM también abre la puerta a las industrias electrointensivas, aquellas que necesitan grandes cantidades de energía para funcionar y cuyo emplazamiento óptimo se vincula a fuentes renovables cercanas. De hecho, la regulación plantea dar preferencia a los proyectos destinados al autoconsumo de este tipo de industrias, que deberán situarse lo más cerca posible de las plantas para reducir líneas de suministro y limitar su impacto visual y territorial.

Cáceres busca así colocar una pieza urbanística previa para competir en la transición energética. La ciudad no autoriza aún placas en una finca concreta, pero sí empieza a definir qué parte de su enorme término municipal puede entrar en el tablero solar y qué parte debe quedar preservada. El mapa no resuelve todos los conflictos futuros, pero marca el punto de partida: la energía renovable podrá crecer en Cáceres, aunque ya no en cualquier sitio.