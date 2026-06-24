Piden más de cuatro años de cárcel por el atropello mortal de una joven de 29 años en Cáceres

El Ministerio Fiscal solicita más de cuatro años de prisión para el conductor acusado del atropello mortal de una joven de 29 años ocurrido en la avenida de la Hispanidad de Cáceres el 29 de junio de 2025, en un procedimiento que se encuentra en fase de apertura de juicio oral.

El fiscal pide 230.000 euros de indemnización para los familiares de la joven fallecida en el siniestro

Imprudencia 'grave'

Según el escrito de conclusiones provisionales, recogido por el Periódico Extremadura, el acusado condujo una furgoneta Renault Kangoo circulando por una vía urbana limitada a 30 km/h a una velocidad aproximada de 57 km/h, recorriendo “111,20 metros por el carril derecho” antes del siniestro, lo que la Fiscalía considera un elemento clave en la imprudencia grave.

El Ministerio Público sostiene que el vehículo atropelló a la víctima cuando ésta cruzaba correctamente por un paso de peatones perfectamente visible sin regulación semafórica, produciéndose un impacto que la proyectó varios metros, según el relato de la acusación.

El escrito recoge además que el acusado había ingerido bebidas alcohólicas en las horas previas a la conducción, tras permanecer en distintos establecimientos hosteleros entre las 20:45 y las 22:45 horas, sin poder concretarse el grado exacto de afectación.

Tras el impacto, la Fiscalía describe que el conductor “omitió la actuación diligente mínimamente exigible”, y que “cambió de carril y continuó la marcha en sentido Ronda Sureste”, para posteriormente “girar para cambiar de sentido… y marchar del lugar sin prestar colaboración ni soporte alguno”, constituyendo el delito de abandono del lugar del accidente.

La víctima, identificada como Inmaculada Bonilla Jara, era hija de un concejal popular del consistorio cacereño de Albalá y falleció horas después en el hospital. La causa: traumatismo craneoencefálico severo con fractura de base craneal y hemorragia subaracnoidea, según el informe forense incorporado a la causa.

Homicidio por imprudencia grave y abandono

El Ministerio Fiscal atribuye al acusado un delito de homicidio por imprudencia grave en materia de seguridad vial y otro de abandono del lugar del accidente, previstos en los artículos 142 y 382 bis del Código Penal, al considerar concurrentes velocidad excesiva, falta de atención y omisión de auxilio.

En materia de responsabilidad civil, se reclama que el acusado y la aseguradora Reale Seguros Generales S.A., como responsable civil directo, indemnicen de forma solidaria a los familiares de la víctima con más de 230.000 euros, además de los gastos de sepelio y enterramiento.

El escrito añade que las cuantías deberán actualizarse conforme al baremo de tráfico vigente o generar los correspondientes intereses legales, según proceda en ejecución de sentencia.

Petición de penas

Asimismo, la Fiscalía solicita penas de 2 años y 4 meses de prisión por el homicidio imprudente y 2 años de prisión por abandono del lugar del accidente, junto a la retirada del permiso de conducir por más de tres años y la pérdida de vigencia del mismo.

También interesa el “decomiso del turismo Renault Kangoo, matrícula 4683JFK” y el mantenimiento de las medidas cautelares ya acordadas, incluyendo la retirada del permiso de conducir.

El Ministerio Público incorpora la atenuante de confesión, al haber comparecido el acusado voluntariamente ante la Policía Nacional al día siguiente de los hechos.